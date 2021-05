Pubblicato il 08 maggio 2021 | 11:02

Tagliolini di pasta all’uovo con crudaiola di gambero rosso, perlage di tartufo, Pachino appassito e buccia di limone

I

320 g di semola di grano duro rimacinata60 g farina di alghe Lattuga di Mare: Ulva rigida10 tuorli10 g di olio1 vasetto di perlage di tartufo1 vasetto di tartufo bianco disidratato100 g pomodorini Pachino 10 g zucchero di canna1/2 mazzo di basilico2 rametti di timo50 g olio extra vergine d’oliva50 g burro Olio extra vergine q.b.Impastare la semola e la farina di alghe con le uova, l'olio e, non mettere sale in quanto è già contenuto nelle alghe.Formare un panetto omogeneo e coprirlo con un panno.Farlo riposare in frigo per 3-4 ore.Stendere la pasta e fare una sfoglia, cospargerla con della semola, arrotolarla e tagliarla a rondelle in modo da ottenere i tagliolini.sbollentare i pomodori e privarli della pelle, sistemare in una teglia da forno con olio, zucchero di canna, sale, il basilico ed il timo e mettere in forno a 100°C per 1 ora.Pulire i gamberi, frullare le teste con 50 g di olio, passare al setaccio ed aggiungere 50 g di burro.Tritare le code dei gamberi.In un’insalatiera mettere la crema di gamberi, un cucchiaio di perlage di tartufo, ed i pomodorini.Cuocere la pasta in acqua poco salata per qualche minuto, scolare e versare nell’insalatiera.Mescolare. Sistemare nel piatto e, finire il tutto con una grattata di buccia di limone, il perlage di tartufo ed il tartufo a scaglie disidratato