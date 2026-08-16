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MOCKTAIL FRESCO

La ricetta del cocktail analcolico dell'estate con limone, basilico e lime

Lo Smash-up è un mocktail fresco e leggero a base di Limonzero, agave, lime e basilico. Shakerato con un tocco di emulsionante e completato da soda, offre una texture vellutata e un gusto unico