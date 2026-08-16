Il Smash-up è la dimostrazione di come la mixology analcolica possa regalare un'esperienza di gusto sofisticata, fresca ed equilibrata. In questo mocktail, l'aroma vivace e mediterraneo del Limonzero si fonde armoniosamente con la dolcezza naturale dello sciroppo d'agave (Agavesito) e il tono acido e dissetante del lime.
MOCKTAIL FRESCO
La ricetta del cocktail analcolico dell'estate con limone, basilico e lime
Lo Smash-up è un mocktail fresco e leggero a base di Limonzero, agave, lime e basilico. Shakerato con un tocco di emulsionante e completato da soda, offre una texture vellutata e un gusto unico
Preparazione
Riporre 8 foglie di basilico in uno shaker e pestarle delicatamente.
Aggiungere 4,5cl di Pallini Limonzero, 1cl di Agavesito, 1,5cl di succo di lime e 6 gocce di Dr. Yanni’s Magic Foamer.
Shakerare senza ghiaccio per alcuni secondi. Aggiungere successivamente il ghiaccio e mescolare nuovamente energicamente.
Filtrare il liquido così ottenuto in un tumbler con del ghiaccio e aggiungere la soda. Guarnire con una foglia di basilico e una scorza di limone.
La vera magia avviene nello shaker: il basilico, delicatamente pestato per rilasciare i suoi oli essenziali, dona una nota erborizzata e avvolgente, mentre le gocce di emulsionante creano una schiuma morbida e vellutata al palato. Completato con un top di soda frizzante e servito su ghiaccio, lo Smash-up è la scelta ideale per chi cerca un drink leggero, raffinato e ricco di stile, perfetto per rinfrescare ogni occasione senza rinunciare al gusto.