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Domenica 16 agosto 202610:30118.195 articoli pubblicati

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MOCKTAIL FRESCO

Immagine ricetta

La ricetta del cocktail analcolico dell'estate con limone, basilico e lime

Lo Smash-up è un mocktail fresco e leggero a base di Limonzero, agave, lime e basilico. Shakerato con un tocco di emulsionante e completato da soda, offre una texture vellutata e un gusto unico

Tipologia Cucina: Mixology
Categoria: Drink analcolico
Difficoltà: Bassa
Costo: Bassa
Tempo di preparazione: 5 minuti
Calorie: 63 kcal per porzione
16 agosto 2026 alle ore 10:30

Il Smash-up è la dimostrazione di come la mixology analcolica possa regalare un'esperienza di gusto sofisticata, fresca ed equilibrata. In questo mocktail, l'aroma vivace e mediterraneo del Limonzero si fonde armoniosamente con la dolcezza naturale dello sciroppo d'agave (Agavesito) e il tono acido e dissetante del lime.

Preparazione

1

Riporre 8 foglie di basilico in uno shaker e pestarle delicatamente.

2

Aggiungere 4,5cl di Pallini Limonzero, 1cl di Agavesito, 1,5cl di succo di lime e 6 gocce di Dr. Yanni’s Magic Foamer. 

3

Shakerare senza ghiaccio per alcuni secondi. Aggiungere successivamente il ghiaccio e mescolare nuovamente energicamente. 

4

Filtrare il liquido così ottenuto in un tumbler con del ghiaccio e aggiungere la soda. Guarnire con una foglia di basilico e una scorza di limone.

La vera magia avviene nello shaker: il basilico, delicatamente pestato per rilasciare i suoi oli essenziali, dona una nota erborizzata e avvolgente, mentre le gocce di emulsionante creano una schiuma morbida e vellutata al palato. Completato con un top di soda frizzante e servito su ghiaccio, lo Smash-up è la scelta ideale per chi cerca un drink leggero, raffinato e ricco di stile, perfetto per rinfrescare ogni occasione senza rinunciare al gusto.

Tag

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© Riproduzione riservata

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Alberto Lupini

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