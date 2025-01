La ricetta della Pizza Pro.Mes.Sa di Francesco Arena

In occasione della Giornata Mondiale della Pizza, il Maestro pizzaiolo Francesco Arena ha realizzato la ricetta della Pizza Pro.Mes.Sa dedicata alle eccellenze del territorio di Messina. Una creazione che suggella l’amore del Maestro Arena per la sua terra e per le eccellenze gastronomiche siciliane, in una perfetta armonia di sapori e profumi.

Preparazione 1 Far puntare l’impasto per 30 minuti.

2 Dividere in pezzi da 1200 g per teglia (60x40 cm). 3 Formare e far riposare per 12 ore a 6°C. 4 Stendere, farcire con tuma e patate al forno, cuocere. In uscita 1 Aggiungere 200 g di lardo di maiale nero dei Nebrodi, granella di nocciole, pepe nero, provola di Montalbano grattugiata, gel di malvasia, zest d’arancia e olio Evo.

Ecco gli ingredienti del territorio: il formaggio tuma e provola di Montalbano: emblemi della tradizione casearia dei Nebrodi, il maiale nero dei Nebrodi: razza autoctona siciliana, nota per il suo lardo pregiato, l'olio Evo Minuta: varietà tipica della provincia di Messina, dal gusto delicato e aromatico, la malvasia delle Lipari: vino dolce dal profilo unico, trasformato in un gel che esalta la farcitura e lo zest d’arancia e granella di nocciole dei Nebrodi: un tocco di freschezza e croccantezza. La pizza Pro.Mes.Sa sarà disponibile il 17 gennaio e nei giorni successivi presso i panifici di Francesco Arena a Messina.