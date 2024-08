Risotto alla zucca con polvere di caffè: un'esplosione di sapori

Il risotto alla zucca è un classico della cucina italiana, noto per la sua cremosità e il sapore avvolgente. In questa ricetta, lo arricchiamo con la Panna Culinaire Finesse Debic e il Burro Tradizionale Debic, che conferiscono al piatto una consistenza vellutata e un gusto intenso. La polvere di caffè monorigine aggiunge un tocco di originalità, rendendo questo risotto un piatto ideale per occasioni speciali.

Preparazione Crema e dadini di zucca 1 Lavare e mondare la zucca, avvolgerla prima con carta da forno e poi con carta stagnola. 2 Cuocere in forno a 200°C per circa 1 ora. 3 Una volta cotta, tagliare 1/3 della zucca a dadini e frullare la parte rimanente, aggiungendo un cucchiaio d’olio e il brodo vegetale. 4 Ottenuta una crema liscia e omogenea, trasferirla in un biberon. Risotto 1 In un tegame, far rosolare a fuoco basso lo scalogno con il Burro Tradizionale Debic 1Kg. 2 Appena imbiondito, togliere dal fuoco, rimuovere lo scalogno e riporre il burro in congelatore a raffreddare. 3 In un altro tegame, tostare il riso sul fuoco senza burro né olio. 4 Sfumare con il vino bianco, far evaporare completamente, aggiungere un paio di mestoli di brodo vegetale e iniziare la cottura. 5 Continuare la cottura a fuoco molto lento per circa 20 minuti, mescolando continuamente e facendo attenzione a che il riso non si attacchi. Aggiungere il brodo poco alla volta. 6 Prima di togliere dal fuoco, aggiungere la zucca a dadini. 7 Appena cotto, togliere dal fuoco e mantecare con la Panna Culinaire Finesse Debic, il burro freddo e, per ultimo, il parmigiano. Montaggio e finitura 1 Stendere il risotto a specchio nel piatto. 2 Decorare con la crema di zucca e un pizzico di caffè macinato. 3 Ultimare con una cialdina di parmigiano croccante.

Consiglio: Per ottenere un risotto molto cremoso, sarà sufficiente aggiungere in fase di mantecatura, fuori dal fuoco, burro e parmigiano molto freddi.

Questo risotto alla zucca non solo celebra i sapori autunnali, ma con l'aggiunta della Panna Culinaire Finesse Debic e del Burro Tradizionale Debic diventa un piatto di alta cucina, perfetto per sorprendere i vostri ospiti. La polvere di caffè monorigine dona un tocco sofisticato che completa l'armonia dei sapori. Buon appetito!