Sciumette al pistacchio, con gelato fiordilatte

Lo chef Ivan Maniago del ristorante Creazione di Lavagna (Ge), presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Liguria.

Ingredienti:

Albume fresco 300 g

Succo di limone 10 g

Zucchero a velo 250 g

Granella di pistacchio qb

Per la salsa inglese al pistacchio:

Panna 500 ml

Bacca di vaniglia 1

Tuorli d’uovo 150 g

Zucchero 130 g

Pasta di pistacchio 80 g

Per il gelato al fiordilatte:

Latte intero 660 ml

Panna 720 ml

Glucosio 130 g

Zucchero 90 g

Zucchero invertito 10 g

Agar agar 8 g

Latte in polvere 80 g

Preparazione

Iniziare montando l’albume nella planetaria unenedo il succo di limone e 100 g di zucchero. A circa ¾ della montatura, aggiungere lo zucchero restante. A questo punto si può procedere cuocendo le meringhe per 12 minuti in appositi stampi monoporzione, mettere nel forno a 85 °C in modalità misto vapore con il 65% di umidità. Con l’aiuto di un coppapasta, creare dei cilindri e panare le meringhe nella granella di pistacchio.

Per la salsa inglese al pistacchio, portare a bollore la panna con la bacca di vaniglia e infondere per 10 minuti. Mescolare tutti i tuorli con lo zucchero e con la pasta di pistacchio. Togliere quindi la bacca di vaniglia e versare la panna sul composto solido. Portare il tutto a 82 °C e raffreddare.

Per il gelato al fiordilatte, unire e mescolare tutti gli ingredienti e far raggiungere i 92 °C all’intero composto. Raffreddare in barattoli pacojet a -22 °C e pacossare.

Una volta ultimata la preparazione di ciascun elemento, impiattare e servire a fine pasto per concludere con la dolcezza della Liguria.

