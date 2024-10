Soffici ai tre Parmigiani in brodo di gallina fidentina

Questa ricetta raffinata unisce la delicatezza della ricotta e l'intensità di tre diversi Parmigiani Reggiani, creando soffici palline che si sciolgono in bocca. Amalgamati con asparagi e pisellini novelli, i soffici vengono cotti in un saporito brodo di gallina, per un'esperienza di comfort e tradizione.

Preparazione 1 Amalgamare tutti gli ingredienti, lasciate riposare per almeno un'ora in frigorifero e formate delle piccole palline del diametro di circa 1.5 cm. 2 Portate il brodo in ebollizione, verificandone il sapore, aggiungete le palline lasciando cuocere per circa 5 minuti. 3 Una volta cotte coprite il recipiente (zuppiera o altro) con il disco di pasta brisée, sigillate bene i bordi, spennellatelo in superficie con rosso d’uovo e mettetelo sotto il grill fino a che la pasta non diventa ambrata, quindi servite.

Il piatto è completato da un elegante disco di pasta brisée, che, una volta dorato sotto la griglia, aggiunge una croccantezza irresistibile. Perfetto per un'occasione speciale, questo piatto esalta la cucina emiliana con semplicità e gusto.