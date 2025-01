Lo Spaghetto al pomodoro con passata di pizzutello Così Com'è realizzato dallo chef Massimiliano Contegiacomo. Un piatto che incarna la semplicità e la raffinatezza della cucina italiana, in particolare quella campana.

Preparazione 1 Cuocere la pasta e in una padella far rosolare l’aglio con un filo d’olio. 2 Aggiungere in padella la passata di pizzutello Così Com’è e far cuocere rispettando i 7 minuti di cottura suggeriti sull’etichetta. 3 Scolare la pasta qualche minuto prima della completa cottura in acqua e lasciar riposare gli spaghetti in padella con il sugo.

4 Aggiungere basilico e olio a crudo e mescolare delicatamente.





Nonostante la sua apparente semplicità, la sua preparazione richiede attenzione ai dettagli e l'uso di ingredienti di alta qualità per esprimere al meglio i sapori autentici e genuini, come la scelta dei pomodori che è cruciale. Il pizzutello Così Com'è , con la sua dolcezza equilibrata e bassa acidità, è l’ideale per un sugo perfetto.

Abbinare il vino giusto agli spaghetti al pomodoro può esaltare i sapori del piatto e creare un'esperienza culinaria armoniosa. Ecco alcune opzioni che si sposano bene con questo classico della cucina italiana:

1. Costa d'Amalfi Bianco: Con la sua sapidità decisa, questo vino bianco è un ottimo accompagnamento per gli spaghetti al pomodoro.

2. Pinot Bianco dell'Alto Adige: Le sue note vegetali celebrano i gusti semplici del piatto, creando una combinazione particolarmente piacevole.

3. Verdicchio dei Castelli di Jesi: Questo vino bianco ha una buona acidità e freschezza, ideale per accompagnare la dolcezza del pizzutello.