Spaghetto con pesce spada, pomodorino giallo, colatura di alici e crema di melanzana

Spaghetto con pesce spada, pomodorino giallo, colatura di alici e crema di melanzana è una ricetta dello chef Giorgio Falconieri del ristorante Masseria Stellato di Copertino (Le) membro di Euro-Toques e dell'Associazione italiana cuochi

Ingredienti:

320 g di spaghetti trafilati al bronzo

160 g di pesce spada fresco

2 melanzane bio

q.b colatura di alici di Cetara

q.b sale

q.b prezzemolo

q.b timo

q.b olio extravergine di oliva

1 spicchio aglio

Procedimento:

Tagliare le melanzane a metà fare delle incisioni all'interno e condirle con sale olio e timo. Sistemarle su carta forno e metterle in forno a 120°C per 30 minuti. Una volta pronte scavare le melanzane e togliere la polpa. In un bicchiere frullatore mettere il timo, il prezzemolo, sale e olio extra vergine di oliva. Frullare per ricavare la crema di melanzane alle erbe. Per la polvere di melanzane bruciata, sistemare le fette di melanzane su una teglia che metteremo in forno a 220°C per 15 minuti fino a quando la melanzana si sarà imbrunita abbastanza poi facciamo raffreddare e con l'ausilio di un cutter ricaviamo la nostra polvere. Per la la salsa, mettere in un saltiere uno spicchio d'aglio, fare imbiondire e dopodiché aggiungere il pomodorino giallo e fare cuocere la pasta a metà cottura e mettere il pesce spada e la colatura di alici, se serve aggiustare di sale. Per l'impiattamento mettere alla base la crema di melanzane alle erbe e nella melanzana cotta lo spaghetto. Per finire una spolverata di povere di melanzana bruciata.

