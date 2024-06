Tonno rosso al sentore di ulivo, crudité di verdure e gelèe al fico d'india.

Una ricetta dello chef Giorgio Falconieri, della Masseria Stellato di Copertino (Le), che nel suo ristorante ha adottato una filosofia culinaria che unisce tradizione e innovazione, facendo uso di prodotti biologici a km0.

Ingredienti per 4 persone:

400 g di tonno rosso

100 g di verdure di stagione bio

q.b zucchero

q.b sale

Olio extra vergine monicultivar Cellina di Nardò

Gelèe di fico d'india:

200 g Fico d india decorticati

50 g Zucchero

Preparazione

Per prima cosa marinare il tonno con del sale bilanciato che lasceremo macerare sottovuoto per circa 12 ore. Passato il tempo richiesto lavare il tonno e tamponare bene con un torrione. Con l'aiuto di un affumicatore affumicare il tonno per circa 8 ore a 40 con foglie di ulivo. Per quanto riguarda la crudite di verdure usiamo cavolo viola, pomodori gialli e zucchine sempre con attenzione alla stagionalità dei prodotti. Mettere le verdure a macerare con del vino cotto per 20 minuti.

Per il Gelèe di fico d'india, decorticare i frutti e passarli in un passa verdure a maglie fini per ricavare la polpa e levare i semi. Dopodiché prendere una casseruola mettere il composto ottenuto con lo zucchero e fare ritirare il tutto per rendere il prodotto più montato e spumoso. A fine cottura passare tutto con un frullatore ad immersione. Adesso che abbiamo tutti gli elementi possiamo andare ad impiattare.

