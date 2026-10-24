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Sabato 24 ottobre 202610:30119.323 articoli pubblicati

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EFFETTO MIMOSA

Immagine ricetta

Tramezzini mimosa al Gorgonzola Dop, l’idea facile e gustosa per l’aperitivo

I tramezzini mimosa al Gorgonzola DOP uniscono pane nero, crema di Gorgonzola dolce e mascarpone, erba cipollina e uova sbriciolate. Un antipasto freddo, cremoso e sfizioso, ideale per aperitivi e buffet

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Basso
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di riposo: 30 minuti
Tempo totale: 50 minuti
Calorie: 300 kcal per porzione
24 ottobre 2026 alle ore 10:30

I tramezzini mimosa al Gorgonzola DOPsono un antipasto sfizioso e cremoso, ideale per aperitivi, buffet e occasioni conviviali. La ricetta abbina il gusto delicato e la consistenza morbida del Gorgonzola DOP dolce alla cremosità del mascarpone, con una nota aromatica data dall'erba cipollina e dal pepe nero.

Preparazione

1

Eliminare la crosta delle fette di pane e tagliare in 4.

2

Mescolare il Gorgonzola con il mascarpone, insaporire con una macinata di pepe, aggiungete 2 cucchiai di erba cipollina tritata e mescolate.

3

Distribuite la crema sulle fette di pane, accoppiandole a due a due.

4

In un pentolino pieno di acqua bollente lessare le uova per 8 minuti, far raffreddare e sgusciare.

5

Passare i tuorli attraverso le maglie di un passino schiacciandole con un cucchiaio, in modo da spezzettarli fini.

6

Distribuire la mimosa ottenuta sulla superficie, decorare con fili di erba cipollina, insaporite con poco pepe e regolare di sale.

7

Lasciare riposare in frigo per mezz’ora.

Il ripieno viene racchiuso tra fette di pane nero senza crosta, tagliate in piccoli tramezzini, mentre la superficie è decorata con tuorli d'uovo sbriciolati finemente, che richiamano l'aspetto della mimosa. Dopo un breve riposo in frigorifero, i tramezzini sono pronti da servire freddi, come antipasto o finger food per un buffet.

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Alberto Lupini

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