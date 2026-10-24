I tramezzini mimosa al Gorgonzola DOPsono un antipasto sfizioso e cremoso, ideale per aperitivi, buffet e occasioni conviviali. La ricetta abbina il gusto delicato e la consistenza morbida del Gorgonzola DOP dolce alla cremosità del mascarpone, con una nota aromatica data dall'erba cipollina e dal pepe nero.
EFFETTO MIMOSA
Tramezzini mimosa al Gorgonzola Dop, l’idea facile e gustosa per l’aperitivo
I tramezzini mimosa al Gorgonzola DOP uniscono pane nero, crema di Gorgonzola dolce e mascarpone, erba cipollina e uova sbriciolate. Un antipasto freddo, cremoso e sfizioso, ideale per aperitivi e buffet
Preparazione
Eliminare la crosta delle fette di pane e tagliare in 4.
Mescolare il Gorgonzola con il mascarpone, insaporire con una macinata di pepe, aggiungete 2 cucchiai di erba cipollina tritata e mescolate.
Distribuite la crema sulle fette di pane, accoppiandole a due a due.
In un pentolino pieno di acqua bollente lessare le uova per 8 minuti, far raffreddare e sgusciare.
Passare i tuorli attraverso le maglie di un passino schiacciandole con un cucchiaio, in modo da spezzettarli fini.
Distribuire la mimosa ottenuta sulla superficie, decorare con fili di erba cipollina, insaporite con poco pepe e regolare di sale.
Lasciare riposare in frigo per mezz’ora.
Il ripieno viene racchiuso tra fette di pane nero senza crosta, tagliate in piccoli tramezzini, mentre la superficie è decorata con tuorli d'uovo sbriciolati finemente, che richiamano l'aspetto della mimosa. Dopo un breve riposo in frigorifero, i tramezzini sono pronti da servire freddi, come antipasto o finger food per un buffet.