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EFFETTO MIMOSA

Tramezzini mimosa al Gorgonzola Dop, l’idea facile e gustosa per l’aperitivo

I tramezzini mimosa al Gorgonzola DOP uniscono pane nero, crema di Gorgonzola dolce e mascarpone, erba cipollina e uova sbriciolate. Un antipasto freddo, cremoso e sfizioso, ideale per aperitivi e buffet