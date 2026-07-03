Uccelletti scappati di fichi e Bavaria Blu: la ricetta di Riccardo De Pra

Gli uccelletti scappati di fichi, pancetta ed erborinato sono una raffinata reinterpretazione di un classico della tradizione lombardo-veneta firmata dallo chef stellato Riccardo De Pra. In questa versione contemporanea, i fichi maturi di settembre sostituiscono la carne, regalando una naturale dolcezza che si fonde armoniosamente con la sapidità della pancetta e il gusto intenso del Bavaria Blu Bergader. Il risultato è un antipasto originale, elegante e sorprendentemente semplice da preparare.
Preparazione
Lavare e asciugare i fichi, quindi tagliarli a metà nel senso della lunghezza.
Tagliare il Bavaria Blu Bergader a cubetti e distribuirne due su ogni fico.
Cospargere le fette di pancetta con il timo fresco tritato.
Avvolgere ogni fico ripieno con una fetta di pancetta formando un involtino. Fermare gli involtini con uno stuzzicadenti.
Rosolare gli involtini in una padella ben calda per alcuni minuti, girandoli su tutti i lati, oppure disporli su una teglia e cuocerli sotto il grill del forno fino a doratura uniforme.
Scolare l'eventuale grasso in eccesso su carta da cucina. Eliminare gli stuzzicadenti e servire gli involtini ancora tiepidi.
Se i fichi non sono disponibili, è possibile sostituirli con prugne disidratate, ottenendo un piacevole contrasto tra la dolcezza della frutta e il carattere deciso del formaggio erborinato.
La morbidezza del fico, il carattere deciso dell'erborinato e le note aromatiche del timo creano un perfetto equilibrio di sapori e consistenze. La leggera rosolatura finale rende la pancetta croccante e avvolgente, esaltando ulteriormente il contrasto tra dolce e sapido. Una proposta ideale per aperitivi gourmet, antipasti o cene conviviali, capace di valorizzare ingredienti stagionali con pochi passaggi e grande effetto scenografico.