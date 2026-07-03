Uccelletti scappati di fichi e Bavaria Blu: la ricetta di Riccardo De Pra

Gli uccelletti scappati di fichi, pancetta ed erborinato sono una raffinata reinterpretazione di un classico della tradizione lombardo-veneta firmata dallo chef stellato Riccardo De Pra. In questa versione contemporanea, i fichi maturi di settembre sostituiscono la carne, regalando una naturale dolcezza che si fonde armoniosamente con la sapidità della pancetta e il gusto intenso del Bavaria Blu Bergader. Il risultato è un antipasto originale, elegante e sorprendentemente semplice da preparare.

Preparazione 1 Lavare e asciugare i fichi, quindi tagliarli a metà nel senso della lunghezza. 2 Tagliare il Bavaria Blu Bergader a cubetti e distribuirne due su ogni fico. 3 Cospargere le fette di pancetta con il timo fresco tritato. 4 Avvolgere ogni fico ripieno con una fetta di pancetta formando un involtino. Fermare gli involtini con uno stuzzicadenti. 5 Rosolare gli involtini in una padella ben calda per alcuni minuti, girandoli su tutti i lati, oppure disporli su una teglia e cuocerli sotto il grill del forno fino a doratura uniforme. 6 Scolare l'eventuale grasso in eccesso su carta da cucina. Eliminare gli stuzzicadenti e servire gli involtini ancora tiepidi. Consiglio dello chef 1 Se i fichi non sono disponibili, è possibile sostituirli con prugne disidratate, ottenendo un piacevole contrasto tra la dolcezza della frutta e il carattere deciso del formaggio erborinato.

La morbidezza del fico, il carattere deciso dell'erborinato e le note aromatiche del timo creano un perfetto equilibrio di sapori e consistenze. La leggera rosolatura finale rende la pancetta croccante e avvolgente, esaltando ulteriormente il contrasto tra dolce e sapido. Una proposta ideale per aperitivi gourmet, antipasti o cene conviviali, capace di valorizzare ingredienti stagionali con pochi passaggi e grande effetto scenografico.