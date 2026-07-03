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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 03 luglio 2026  | aggiornato alle 12:49 | 120143 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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Uccelletti scappati di fichi e Bavaria Blu: la ricetta di Riccardo De Pra

Fichi maturi ripieni di Bavaria Blu Bergader, avvolti nella pancetta e profumati al timo. Un antipasto facile e originale che unisce dolcezza, sapidità e cremosità in un perfetto equilibrio di sapori

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione: 25 minuti
Calorie: 220 kcal

03 luglio 2026 | 10:30
Uccelletti scappati di fichi e Bavaria Blu: la ricetta di Riccardo De Pra
Uccelletti scappati di fichi e Bavaria Blu: la ricetta di Riccardo De Pra

Uccelletti scappati di fichi e Bavaria Blu: la ricetta di Riccardo De Pra

Fichi maturi ripieni di Bavaria Blu Bergader, avvolti nella pancetta e profumati al timo. Un antipasto facile e originale che unisce dolcezza, sapidità e cremosità in un perfetto equilibrio di sapori

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione: 25 minuti
Calorie: 220 kcal
03 luglio 2026 | 10:30
 
di Riccardo De Pra
Ristorante Dolada
Ingredienti
Dosi per:
Cinzano
Martini Frozen
Bonduelle
Sorì
MWMKT crociera
Kamut

Gli uccelletti scappati di fichi, pancetta ed erborinato sono una raffinata reinterpretazione di un classico della tradizione lombardo-veneta firmata dallo chef stellato Riccardo De Pra. In questa versione contemporanea, i fichi maturi di settembre sostituiscono la carne, regalando una naturale dolcezza che si fonde armoniosamente con la sapidità della pancetta e il gusto intenso del Bavaria Blu Bergader. Il risultato è un antipasto originale, elegante e sorprendentemente semplice da preparare.

Preparazione
1
Lavare e asciugare i fichi, quindi tagliarli a metà nel senso della lunghezza.
2
Tagliare il Bavaria Blu Bergader a cubetti e distribuirne due su ogni fico.
3
Cospargere le fette di pancetta con il timo fresco tritato.
4
Avvolgere ogni fico ripieno con una fetta di pancetta formando un involtino. Fermare gli involtini con uno stuzzicadenti.
5
Rosolare gli involtini in una padella ben calda per alcuni minuti, girandoli su tutti i lati, oppure disporli su una teglia e cuocerli sotto il grill del forno fino a doratura uniforme.
6
Scolare l'eventuale grasso in eccesso su carta da cucina. Eliminare gli stuzzicadenti e servire gli involtini ancora tiepidi.
Consiglio dello chef
1
Se i fichi non sono disponibili, è possibile sostituirli con prugne disidratate, ottenendo un piacevole contrasto tra la dolcezza della frutta e il carattere deciso del formaggio erborinato.

La morbidezza del fico, il carattere deciso dell'erborinato e le note aromatiche del timo creano un perfetto equilibrio di sapori e consistenze. La leggera rosolatura finale rende la pancetta croccante e avvolgente, esaltando ulteriormente il contrasto tra dolce e sapido. Una proposta ideale per aperitivi gourmet, antipasti o cene conviviali, capace di valorizzare ingredienti stagionali con pochi passaggi e grande effetto scenografico.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
fichi Bavaria Blu Bergader formaggio erborinato pancetta antipasto gourmet ricetta con fichiRiccardo De Pra
 
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