Uovo morbido, cremoso di zucchine trombetta e ciappa ligure

Per il cremoso di zucchine

Procedere poi con il sale e il pepe, assaggiando per verificare la sapidità e il gusto, e dopo qualche minuto bagnare con il brodo vegetale (che deve essere realizzato con l’acqua, il sedano, la carota, una cipolla e gli scarti delle zucchine).

Far ridurre il tutto a consistenza desiderata e poi frullare per ottenere il cremoso, continuando fino a che è liscio ed omogeneo.

A questo punto si può procedere con le altre preparazioni: prendere le uova e immergerle in acqua a 60°C per circa 60 minuti (eventualmente è possibile utilizzare anche uno scalda latte, l’importante è che la temperatura indicata venga rispettata altrimenti ne risentirà anche la consistenza).

Per la ciappa ligure

1

Impastare tutti gli ingredienti insieme e far riposare il tutto per 30 minuti. Stendere quindi l’impasto, tagliarlo a losanga e cuocere per 180°C a 10 minuti.