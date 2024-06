C'è una correlazione tra consumo elevato di xilitolo e problemi al cuore?

Lo xilitolo, un dolcificante naturale ricavato da vegetali, è da tempo considerato un'alternativa più sana allo zucchero raffinato. Noto per la sua capacità di prevenire le carie e le infezioni alle orecchie, lo xilitolo è stato ampiamente utilizzato in prodotti come gomme da masticare, caramelle e dentifrici. Ma un recente studio della Cleveland Clinic ha sollevato dubbi sulla sua sicurezza, suggerendo che un consumo eccessivo di xilitolo potrebbe aumentare il rischio di malattie cardiache, come infarto e ictus. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica European Heart Journal, hanno suscitato preoccupazione tra i consumatori e gli operatori sanitari.

Lo xilitolo è stato ampiamente utilizzato in prodotti come gomme da masticare, caramelle e dentifrici

Xilitolo, lo studio americano apre nuovi interrogativi

I ricercatori della Cleveland Clinic hanno analizzato i dati di oltre 3mila persone in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, esaminando i campioni di sangue di pazienti con problemi cardiaci e di persone a rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. I risultati hanno rilevato un'associazione tra livelli elevati di xilitolo nel sangue e un aumento del rischio di coaguli del sangue, un fattore chiave per le malattie cardiache. È importante sottolineare che lo studio non stabilisce un nesso causale diretto tra xilitolo e malattie cardiache. Gli stessi ricercatori hanno ammesso che sono necessari ulteriori studi per comprendere meglio la relazione tra i due e per determinare se l'effetto osservato sia significativo a livello clinico.

Xilitolo e malattie cardiache? L'Oms invita alla cautela

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha espresso cautela sui risultati dello studio, ricordando che lo xilitolo è stato generalmente considerato sicuro dalle principali agenzie sanitarie internazionali, tra cui la Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa). L'Oms ha inoltre sottolineato che, sebbene l'eccessivo consumo di zuccheri in generale, inclusi i dolcificanti, possa essere dannoso per la salute, lo xilitolo ha dimostrato alcuni benefici, come la riduzione del rischio di carie e la prevenzione delle infezioni alle orecchie nei bambini. In attesa di ulteriori ricerche, è consigliabile un consumo moderato di xilitolo. Se avete dubbi o preoccupazioni, è sempre meglio consultare il proprio medico o un dietista.