Reflusso in estate: frutta e verdura possono peggiorarlo?

In estate consumiamo più frutta e verdura fresca, complici le alte temperature e la voglia di piatti leggeri. Tuttavia, per alcune persone questi alimenti possono scatenare fastidiosi sintomi da reflusso gastroesofageo. Maria Bravo, biologa nutrizionista di Humanitas San Pio X, in un articolo di Humanitas Salute, spiega come frutta e verdura possono influenzare il reflusso e quali sono i consigli per prevenirlo.

Estate: frutta e verdura possono causare reflusso?

Quali sono i sintomi del reflusso gastroesofageo?

Il reflusso gastroesofageo si verifica quando i succhi gastrici e il cibo dallo stomaco risalgono verso l'esofago a causa di un malfunzionamento del cardias, la valvola che separa i due organi. Il cardias dovrebbe aprirsi per permettere il passaggio del cibo e chiudersi per impedire il reflusso, che può irritare la mucosa esofagea.

I sintomi del reflusso includono:

Bruciore di stomaco (pirosi)

Regurgito acido

Tosse

Raucedine

Dolore al petto

Difficoltà di deglutizione

In alcuni casi, il reflusso può essere episodico e manifestarsi dopo pasti abbondanti o cibi specifici. In altri casi, può diventare cronico e trasformarsi in una vera e propria malattia, la Mrge (malattia da reflusso gastroesofageo).

Alcuni tipi di frutta e verdura possono peggiorare i sintomi del reflusso?

Alcune persone sensibili al reflusso possono avvertire un peggioramento dei sintomi dopo aver consumato frutta e verdura che stimolano la produzione di succhi gastrici. Tra queste troviamo:

Agrumi: arance, limoni, pompelmi

arance, limoni, pompelmi Pomodori

Aglio

Cipolla

Verdure crude

Oltre a questi alimenti, altri fattori possono scatenare o peggiorare il reflusso, come:

Cibi grassi e fritti

Cibi piccanti

Cioccolata

Bevande alcoliche

Caffè e tè

Fumo

Sovrappeso e obesità

Stress

Cosa possiamo fare per evitare il reflusso in estate?

Oltre a limitare il consumo degli alimenti menzionati sopra, ecco alcuni consigli per prevenire il reflusso durante l'estate:

Scegliere con cura gli ingredienti delle insalate: evitare tonno, uova, formaggi freschi, salumi, aceto, pomodori e cipolla.

evitare tonno, uova, formaggi freschi, salumi, aceto, pomodori e cipolla. Consumare frutta e verdura cotta: la cottura riduce l'acidità e facilita la digestione.

la cottura riduce l'acidità e facilita la digestione. Fare piccoli e frequenti pasti: evitare di sovraccaricare lo stomaco.

evitare di sovraccaricare lo stomaco. Masticare bene: una masticazione accurata aiuta la digestione e riduce il rischio di reflusso.

una masticazione accurata aiuta la digestione e riduce il rischio di reflusso. Mangiare seduti a tavola: evitare di mangiare sdraiati o di corsa.

evitare di mangiare sdraiati o di corsa. Non fare attività fisica subito dopo i pasti: attendere almeno 2-3 ore.

attendere almeno 2-3 ore. Mantenere un peso corporeo sano: se si è in sovrappeso o obesi, perdere peso può aiutare a ridurre i sintomi del reflusso.

se si è in sovrappeso o obesi, perdere peso può aiutare a ridurre i sintomi del reflusso. Elevare la testa del letto: posizionare alcuni cuscini in più sotto la testa per evitare che i succhi gastrici risalgano durante la notte.

posizionare alcuni cuscini in più sotto la testa per evitare che i succhi gastrici risalgano durante la notte. Evitare di fumare: il fumo aumenta la produzione di succhi gastrici e riduce la tenuta del cardias.

il fumo aumenta la produzione di succhi gastrici e riduce la tenuta del cardias. In caso di sintomi persistenti, consultare il medico: il medico può prescrivere farmaci o suggerire ulteriori accertamenti.

Seguendo questi consigli, è possibile godersi i benefici di una dieta ricca di frutta e verdura anche in estate, minimizzando il rischio di fastidiosi sintomi da reflusso.