Viaggi, caldo e intestino: come le prugne aiutano il benessere in vacanza

L’estate porta con sé cambiamenti di routine, orari irregolari e nuovi stili alimentari. Queste variazioni possono influenzare il benessere intestinale, favorendo episodi di gonfiore, irregolarità o disagio digestivo. Anche il microbiota intestinale risulta sensibile alle modifiche dei ritmi quotidiani, soprattutto durante viaggi e periodi di vacanza. In questo contesto, le Prugne della California rappresentano un alimento pratico e naturale.

Le Prugne della California rappresentano un alimento pratico per evitare disagi digestivi

Grazie all’elevato contenuto di fibre alimentari, possono contribuire al mantenimento della regolarità intestinale. La loro praticità le rende uno snack facilmente trasportabile, adatto a essere consumato in viaggio, al mare o durante le attività quotidiane estive.

Nutrizione e consigli per l’equilibrio digestivo

Secondo la nutrizionista del California Prune Board in Italia, Annamaria Acquaviva, durante le vacanze è utile preservare alcune abitudini fondamentali come idratazione, movimento e consumo di fibre. «Durante le vacanze cambiano improvvisamente ritmi, orari dei pasti, qualità del sonno e abitudini alimentari: tutti fattori che possono influenzare il benessere intestinale».

Annamaria Acquaviva, nutrizionista del California Prune Board in Italia

«Per questo - continua la Acquaviva - è importante cercare di mantenere alcune sane abitudini anche fuori casa, come una corretta idratazione, il movimento quotidiano e il consumo di alimenti ricchi di fibre. Le Prugne della California possono essere un aiuto pratico perché facili da portare con sé e semplici da inserire nella giornata».

Fibre, microbiota e alimentazione consapevole

La ricerca scientifica evidenzia come il microbiota intestinale sia influenzato da alimentazione e ritmi circadiani. In estate, il consumo regolare di alimenti ricchi di fibre può contribuire a sostenere la funzionalità digestiva e il corretto equilibrio intestinale, soprattutto in presenza di cambiamenti alimentari frequenti.

Le Prugne della California si confermano un’opzione versatile per l’alimentazione quotidiana. Possono essere consumate a colazione, come snack durante gli spostamenti o come ingrediente in yogurt, insalate e bowl estive. «Non si tratta di seguire regole rigide anche in vacanza, ma di ascoltare il proprio corpo e aiutarlo ad adattarsi ai cambiamenti», conclude Annamaria Acquaviva. «Piccoli gesti quotidiani possono contribuire al benessere generale, anche quando si è lontani dalla propria routine».