I fichi rientrano tra i frutti che maggiormente segnano la stagione estiva, grazie alla loro dolcezza naturale e alla consistenza morbida. Dal punto di vista botanico non si tratta di un frutto in senso stretto, ma di un’infiorescenza carnosa che racchiude al suo interno numerosi piccoli fiori. Una caratteristica che ne definisce struttura e composizione. Sul piano nutrizionale, il loro profilo varia in modo significativo a seconda che vengano consumati freschi o essiccati, un aspetto che incide su apporto energetico e concentrazione dei nutrienti.

Fichi freschi o secchi: le differenze che cambiano calorie e zuccheri

Fichi freschi, acqua e fibre in equilibrio

I fichi freschi sono composti in larga parte da acqua e presentano un contenuto moderato di zuccheri semplici. In 100 grammi si trovano circa 14,2 grammi di carboidrati, a fronte di una quantità ridotta di grassi e proteine. La presenza di fibre, pari a circa 2 grammi, contribuisce alla regolarità intestinale e favorisce il transito digestivo. Secondo la dottoressa Maria Bravo, biologa nutrizionista di Humanitas San Pio X, le fibre svolgono anche una funzione prebiotica, sostenendo l’equilibrio del microbiota intestinale. «Un microbiota in equilibrio è associato a una migliore funzionalità digestiva e a una riduzione dei processi infiammatori», spiega. Accanto alle fibre, i fichi freschi apportano minerali come potassio, calcio, magnesio e ferro, oltre a vitamine come la C e la K. Il potassio, in particolare, è coinvolto nella regolazione della pressione arteriosa, mentre calcio e magnesio contribuiscono alla salute del tessuto osseo.

I fichi freschi apportano minerali come potassio, calcio, magnesio e ferro, oltre a vitamine come la C e la K

Fichi secchi, concentrazione nutrizionale e maggiore apporto energetico

La trasformazione del frutto attraverso l’essiccazione modifica in modo sostanziale la sua composizione. La perdita di acqua determina una concentrazione degli zuccheri, con un conseguente aumento dell’apporto calorico rispetto alla versione fresca. I fichi secchi risultano quindi più densi dal punto di vista energetico e, a parità di peso, più ricchi di zuccheri semplici. Allo stesso tempo, la disidratazione concentra anche parte dei micronutrienti presenti nel frutto, rendendoli più intensi nella quantità per singola porzione.

I fichi secchi hanno più zuccheri e risultano quindi più densi dal punto di vista energetico

Due forme dello stesso frutto nella dieta quotidiana

La differenza principale tra le due versioni riguarda dunque il rapporto tra acqua e zuccheri. Nei fichi freschi prevale la componente idrica, mentre in quelli secchi la riduzione dell’umidità amplifica la densità nutrizionale. Questa distinzione incide anche sull’utilizzo alimentare. Le due varianti possono essere inserite nella dieta con modalità differenti, tenendo conto della diversa concentrazione calorica. In alcuni casi, come nel diabete o in regimi alimentari controllati, il consumo di fichi secchi richiede maggiore attenzione proprio per il contenuto zuccherino più elevato.

La scelta tra fresco e secco non riguarda solo la stagionalità, ma anche il contesto del pasto. I fichi freschi si inseriscono più facilmente in una dieta equilibrata estiva, mentre quelli secchi trovano spazio in porzioni ridotte o come componente energetica più concentrata. In entrambi i casi, il loro impiego resta legato a un consumo moderato, all’interno di un’alimentazione varia e bilanciata, dove la differenza tra le due forme diventa un elemento utile per modulare apporto energetico e densità nutrizionale.