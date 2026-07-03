Alimentazione e tumori: quanto conta la dieta nella prevenzione oncologica

“Una dieta sana ed equilibrata, basata sulla Dieta Mediterranea garantisce uno stato di salute ottimale ed una prevenzione dalle patologie oncologiche. Va precisato che le malattie oncologiche sono patologie multifattoriali e che pertanto hanno diverse cause che possono farle insorgere. Tra queste vi è senz’altro l’alimentazione. Preferire carboidrati integrali (cereali integrali, pasta integrale, riso integrale) aiuta a ridurre lo stato infiammatorio cronico latente, una causa silente e molto pericolosa per lo sviluppo delle patologie oncologiche in quanto induce la produzione continua di citochine pro-infiammatorie responsabili di importanti alterazioni di meccanismi molecolari. Non meno importanti sono le proteine vegetali e animali, alla base della sintesi proteica, la quale è responsabile della formazione delle nostre strutture muscolari. È fondamentale scegliere proteine animali di ottima qualità, non provenienti da allevamenti intensivi, privi di antibiotici e ormoni, causa di alterazioni fisiche delle nostre cellule. Immancabili sono le fibre sia provenienti da verdure e ortaggi, sia dalla frutta. È preferibile consumarle quotidianamente ad ogni pasto per garantire alle nostre cellule un apporto di micronutrienti fondamentali per il corretto espletamento delle funzioni cellulari e per evitare il picco glicemico e di conseguenza insulinemico, responsabile dell’accumulo di massa grassa e conseguenza della stessa l’aumento della infiammazione cronico latente, causa dello sviluppo delle patologie tumorali”