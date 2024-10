Consigli TOP per ridurre l'infiammazione attraverso la dieta

L'infiammazione acuta è la reazione che il nostro corpo esercita in risposta a una ferita o a un'infezione, che si manifesta sotto forma di rossore, gonfiore e dolore. L'infiammazione cronica, invece, è più persistente e può durare mesi o anni. Si tratta di una condizione associata a numerosi disturbi di salute. Sono tanti i fattori che possono contribuire all'infiammazione cronica; su alcuni abbiamo un certo controllo, su altri no. Tra questi sono inclusi:

Scelte alimentari

Fumo e consumo di tabacco

Attività fisica

Quantità e qualità del sonno

Assunzione di alcol

Infezioni virali o batteriche persistenti

Allergeni e inquinanti ambientali presenti nell'aria, nell'acqua e nel cibo

Stress

È possibile compiere scelte a livello di stile di vita che riducono drasticamente l'infiammazione cronica, anziché alimentarla. In commercio, ad esempio, esistono molti prodotti in grado di assecondare i tuoi sforzi, come bpc157 al miglior prezzo. Tuttavia, le nostre scelte alimentari hanno un impatto significativo sulla nostra salute, perciò è importante curare la dieta nel complesso.

Mangia molta frutta e verdura

Cerca di consumare almeno sei porzioni di frutta e verdura al giorno, possibilmente di stagione.

Limita i carboidrati ultra-processati e poveri di fibre, come la maggior parte dei prodotti a base di farina bianca (pasta, pane, dolci, ecc.) e riso e cereali precotti.

Al contrario, scegli carboidrati più ricchi di fibre, ovvero i cereali integrali come il riso, la pasta, il pane, l'orzo, l'avena, la quinoa, il grano saraceno e il farro. Puoi anche attingere a verdure amidacee come patate dolci, zucche, barbabietole, mais, fagioli e piselli.

Consuma più fibre

Le fibre alimentari sono essenziali per la salute del nostro intestino e, di conseguenza, per la nostra salute generale. La maggior parte della popolazione americana soddisfa appena il 50% del suo fabbisogno quotidiano.

L'ideale sarebbe consumarne 25 grammi al giorno per le donne e 38 per gli uomini.

Le fibre sono contenute negli alimenti vegetali e si suddividono in due tipologie. La maggior parte degli alimenti le contengono entrambe.

Le fibre insolubili non assorbono acqua e aumentano il volume delle feci, promuovendo la digestione e favorendo il transito intestinale. Esempi di fibre insolubili sono bucce, semi e parti fibrose di frutta e verdura, frutta secca e semi e crusca di cereali integrali.

Le fibre solubili assorbono l'acqua e creano una sorta di gel che aiuta mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue (glicemia) dopo un pasto, promuovendo la sensazione di sazietà più a lungo. Questa tipologia di fibre aiuta anche ad abbassare il colesterolo, promuove l'equilibrio ormonale e supporta la salute dell'intestino. Esempi di alimenti che includono queste fibre sono fagioli e legumi in generale, semi di lino, di chia e cereali integrali come l'avena.

Conclusione

La chiave per un'alimentazione antinfiammatoria, in ogni caso, è la coerenza. Perciò, tieni a mente un singolo pasto non va a minare una dieta sana. Il successo sta nella costanza applicata sul lungo termine. Tenendo a mente questi consigli, potrai adottare un modello alimentare in grado di aiutarti a gestire l'infiammazione cronica e alcuni dei problemi di salute a essa associati.