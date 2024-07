Infertilità maschile: la dieta mediterranea bio come soluzione?

L'infertilità è un problema in crescita che colpisce tra il 15% e il 20% delle coppie a livello globale. Le cause possono essere diverse, tra cui lo stile di vita, i fattori ambientali, lo stress e le condizioni socio-economiche. Uno stile alimentare scorretto può peggiorare la situazione, causando la frammentazione del dna negli spermatozoi, uno dei principali fattori di infertilità maschile. Uno studio italiano dimostra che un'alimentazione sana raddoppia, infatti, i livelli di testosterone e riduce la frammentazione del dna negli spermatozoi

Infertilità: la dieta mediterranea bio come soluzione?

La buona notizia è che una dieta sana può fare la differenza. Uno studio italiano, condotto dall'Istituto di Farmacologia Traslazionale del CNR e presentato al congresso nazionale della Società Italiana di Andrologia (SIA), ha dimostrato che la dieta mediterranea bio è un valido alleato contro l'infertilità maschile. Lo studio ha coinvolto 50 uomini normopeso, non fumatori, senza malattie croniche o varicocele, di età compresa tra i 35 e i 45 anni. I partecipanti hanno seguito una dieta mediterranea bio per tre mesi, con un consumo giornaliero di frutti rossi e almeno tre porzioni di verdure fresche, e una riduzione dei carboidrati.

I risultati

I risultati sono stati sorprendenti:

Aumento del 116% dei livelli di testosterone

Riduzione del 47% della frammentazione del dna negli spermatozoi

«Questi risultati dimostrano per la prima volta l'effetto benefico di una dieta sana come quella mediterranea bio sulla fertilità maschile - spiega Veronica Corsetti, biologa nutrizionista e prima autrice dello studio. L'aumento del testosterone e la riduzione della frammentazione del dna negli spermatozoi sono fattori chiave per migliorare la fertilità maschile». Lo studio ha evidenziato anche un miglioramento della qualità dello sperma, con un aumento della motilità e della morfologia degli spermatozoi.

Consigli per una dieta mediterranea bio

Se stai cercando di migliorare la tua fertilità, ecco alcuni consigli per seguire una dieta mediterranea bio: