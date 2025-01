L’importanza di seguire un'alimentazione sana ed equilibrata

Che un'alimentazione equilibrata sia fondamentale per assicurare benessere all'organismo e godere di buona salute non è un mistero. A ricordare l'importanza del cibo per l'uomo è anche la Giornata Mondiale dell'Alimentazione, un appuntamento ideato dalla FAO nel 1979 che viene celebrato annualmente il 16 ottobre e ha come slogan "Cibo per una vita e un futuro migliori". Oltre ad auspicare che l'accesso al cibo sia equo, ossia che gli alimenti divengano disponibili per qualsiasi persona al mondo, è indispensabile garantire la sicurezza alimentare. Nei piatti dovrebbe essere presente solo cibo che non provochi problemi dovuti alla mancanza di controlli, come le contaminazioni. Ancora più importante sarà permettere a tutti di seguire una dieta varia e ricca di nutrienti utili all'organismo.

La medicina è concorde nell'indicare come una dieta equilibrata sia ideale per prevenire la comparsa di malattie cronico-degenerative, in primis patologie cardiovascolari, neurodegenerative e metaboliche. A tal proposito Laura Mazzotta, specialista in igiene e medicina preventiva, ha indicato come un regime nutrizionale equilibrato favorisca il benessere donando all'organismo tutto il necessario per un funzionamento ottimale. Allo stesso tempo è utile limitare quegli alimenti che, assunti con frequenza, potrebbero arrecare danni. Perché una dieta sia reputata sana deve saper fornire la giusta varietà e quantità di alimenti. Il corpo ha bisogno sia di calorie (quindi di energia) che di sostanze nutritive in grado di soddisfare le esigenze specifiche dell'organismo. Mangiare sano, in parole povere, significa assumere a sufficienza micronutrienti (vitamine, minerali e oligoelementi) e macronutrienti (carboidrati, grassi e proteine).

Alcuni consigli per alimentarsi correttamente

Una prima buona abitudine per seguire uno stile di vita sano consiste nel mangiare vario e bilanciato: così facendo è più semplice introdurre nell'organismo i principali nutrienti, a partire da vitamine e minerali. Occorre anche porre attenzione a combinare in modo ottimale carboidrati, proteine e grassi, evitando di eccedere con questi ultimi.

Non sono poche le persone che, ponendosi come obiettivo la perdita di peso, saltano i pasti, soprattutto il pranzo. Una pratica errata, visto che la fame aumenterà a dismisura a causa delle molte ore trascorse tra un pasto e l'altro. Seguire una routine regolare è sicuramente la scelta migliore poiché mantiene stabili i livelli di zucchero nel sangue e permette di mangiare senza eccedere nelle porzioni. Inoltre, distribuendo le calorie lungo l'intera giornata (colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, merenda e cena) l'efficienza energetica e la concentrazione ne trarranno beneficio.

Essenziale, in una dieta equilibrata, è anche la presenza di buone porzioni di frutta e verdura, perfette nell'apportare vitamine, fibre e minerali; tutti elementi che contribuiscono al corretto metabolismo favorendo la digestione e proteggendo l'intestino. Le fibre aiutano anche a raggiungere la sazietà in tempi più brevi.

Oltre a mangiare sano è fondamentale imparare a bere acqua a sufficienza. Proprio l'acqua rappresenta un elemento cardine per gran parte delle funzioni corporee: regola la temperatura, contribuisce ad una corretta digestione ed elimina le tossine. Bevendo con regolarità, preferibilmente tra i pasti e non durante gli stessi, l'organismo si mantiene idratato. L'acqua, ovviamente, non è l'unica bevanda disponibile, ma è certamente la più salutare, ed evitare di ricorrere a bevande zuccherate è un'abitudine da insegnare già ai più piccoli.

L’integrazione corretta ad un prezzo conveniente

Chi per vari motivi non riesce a seguire una dieta equilibrata, non assumendo nutrienti a sufficienza, ha negli integratori alimentari una valida opzione. Questi prodotti, infatti, hanno la capacità di colmare eventuali carenze, ad esempio nelle persone che seguono diete vegetariane o vegane. In questo ambito entra in gioco Myprotein, una delle realtà specializzate in alimentazione salutare e nutrizione sportiva. L'azienda, attiva da 20 anni sul mercato, riveste il ruolo di leader e dispone di un ampio catalogo in cui hanno trovato posto proteine in polvere, barrette, varie tipologie di snack e alimenti proteici, ma anche integratori di vitamine, minerali e altre sostanze utili al funzionamento perfetto dell'organismo.

Chi visita il sito ufficiale ha l'opportunità di acquistare integratori con formulazioni caratterizzate da ingredienti di alta qualità, e di farlo risparmiando grazie all'abitudine di Myprotein nel concedere codici sconto e promozioni disponibili in piattaforme specializzate come Discoup.com o direttamente nel sito ufficiale. Approfittarne non appena vengono rilasciate significa acquistare prodotti a prezzo ridotto senza sacrificare la qualità riuscendo così a mantenere nel tempo le buone abitudini alimentari. Myprotein, fin dal suo avvento, si è presa l'impegno di arricchire costantemente il proprio catalogo con articoli al tempo stesso sostenibili e vantaggiosi per il portafoglio.

Un cambiamento per il bene dell'organismo

Negli ultimi tempi le persone sembrano essere più consapevoli di quanto sia importante alimentarsi correttamente. Avere un approccio bilanciato nei confronti del cibo è il miglior viatico per migliorare il benessere, sia fisico che mentale. Cibarsi in modo sano consente anche di prevenire diversi problemi di salute a lungo termine.

La Giornata Mondiale dell'Alimentazione riveste un ruolo cruciale ricordando a tutti, almeno per 24 ore, di scegliere consapevolmente come nutrirsi e invitando a riflettere sulla necessità di cambiare le proprie abitudini alimentari. Online è possibile leggere su siti affidabili vari consigli su come dar luogo a tale cambiamento; una volta deciso di seguire la strada verso una nutrizione più sana, saranno brand leader nel settore come Myprotein a fornire a buon prezzo prodotti di qualità per un'integrazione ottimale.