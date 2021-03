La pandemia ha cambiato le priorità. Ma l'acqua rimane sempre un bene scontato

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 10:00

Il 22 marzo si festeggia la Giornata Mondiale dell'Acqua

In Italia un problema di percezione

Le azioni dei singoli perdono efficacia

Continuiamo a bere troppo acqua in bottiglia. Di plastica

La soluzione sta nel cibo: il progetto di Fondazione Barilla

a oltre un anno a questa parte, tutta la nostra attenzione si è concentrata su un solo tema: la. Un catalizzatore di attenzioni che, da un lato, ha messo in secondo piano le numeroseche dovremmo comunque affrontare prima o poi in temae, dall’altro, ha fatto nascere nuovein termini di stili e abitudini di consumo. In quale delle due tendenze sia finito il tema delè difficile dirlo. Per fortuna, ogni 22 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua. E i dati che sono stati snocciolati nell’avvicinarsi a questa data dicono che la strada da fare è più lunga di quella che ci porterà fuori dalla crisi sanitaria.Secondo il consueto sondaggio realizzato daper(il brand di prodotti per la pulizia), e condotto nel mese di gennaio 2021, emerge che in Italia c’è ancora una scarsadel problema, tanto che solo 2 italiani su 10 ritengono che il problema della scarsità d’acqua sia un problema generalizzato (con il 70% degli intervistati che minimizzano la questione ritendendola un problema solo per determinati territori e determinati momenti dell’anno).Peccato che proprio l’Italia sia “seduta” su uno degli hotspot più caldi per quanto riguarda il consumo d’acqua. Secondo il, il nostro Paese raggiungerà una situazione dimolto critica entro il 2040. Prospettiva considerata lontana dal 52% del campione Ipsos (che ritiene ci sia sufficiente tempo per invertire la rotta), mentre l’11% pensa che previsioni simili siano solo mosse utili per diffonderee tensione fra le persone. Difficile quindi immaginare che i 220 litri d’acqua dimedio pro-capite possano ridursi in fretta e avvicinarsi, almeno, alla media europea di 165 litri. Soprattutto se si pensa che l’per questo tema, nell’ultimo anno segnato dalla pandemia, è aumentata solo di due punti percentuali (75% delle citazioni contro il 73% dell’anno precedente) contro il +9% dei consumi elettrici e il +10% dei consumi di gas.E questo spiega, almeno in parte, la difficoltà di far sì che le azioni deiabbiano una reale. Certo, il 68% degli intervistati, è convinto che il ruolo principale lo debbano avere i, riducendo o comunque migliorando i propri consumi. Ma il 58% affida un ruolo importate ache si occupano della manutenzione delle tubature, il 54% ai, che dovrebbero punire coloro che non adottano comportamenti corretti, mentre il 50%, alle, che devono impegnarsi a migliorare i processi produttivi. Eppure, basta un dettaglio per capire che la percezione delle priorità sia sfalsata: il 66% delle persone è cosciente che si consuma più acqua lavando i piatti a mano rispetto all’utilizzo della(12 litri contro i 122 di chi usa spugna, guanti e rubinetto), ma nonostante ciò il 70% dei possessori continua a non attuare questo tipo di comportamento.A confermare questa discrasia, la ricerca condotta a febbraio 2021 daper il, leader mondiale nei sistemi per il trattamento dell’acqua, su un panel internazionale. Lo studio mira a indagarelegati al consumo di acqua da bere, a casa e fuori casa, in un anno senza precedenti segnato dalla pandemia di Covid-19. Ecco, secondo i risultati, sebbene il 76% degli intervistati italiani ritenga che ridurre l’utilizzo di- sostituendo le bottiglie in Pet con borracce riutilizzabili - sia una delle prime azioni da compiere per ridurre il proprio impatto ambientale, il 59% dello stesso campione preferisce le care e vecchie abitudini: consumare acqua minerale in. Di plastica.Cosa fare allora? Un contributo viene da Fondazione Barilla e dal progetto Su-Eatable Life. In sintesi, un ricettario pratico ed efficace che parte da una domanda basilare: quanta acqua? Una strategia che punta a ribaltare il rapporto degli individui con quello che ormai è considerato l’oro blu sottolineando il peso dell’in ogni alimento. Ossia, la componente idrica consumata per la produzione del. Qualche esempio per capire. Per produrre un chilo di verdura, per esempio, servono 336 litri di acqua, per un chilo di legumi essiccati ne servono circa 4.615, per un chilo di carne di maiale 6.299 e addirittura 15.139 litri per produrre un chilo di carne di manzo. Andando più nello specifico, in Italia l’impronta idrica per persona al giorno si attesta intorno ai 6.300 litri. Circa il 30% in più rispetto alla Francia e circa il 6% in meno rispetto alla Spagna e il 20% in meno rispetto agli Stati Uniti. Per questo, l'adozione di unapiù sostenibile, che passi dalla scelta di prodotti la cui filiera produttiva e distributiva è meno impattante potrebbe essere la soluzione. Soprattutto in un momento in cui, chiusi in casa, non ci resta che mangiare.