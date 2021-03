Premier nuovo, abitudini vecchie. I ristoranti aprono nel weekend? Lo sapranno solo venerdì

Primo Piano del 11 marzo 2021 | 13:00

Ristoratori incerti

L'annuncio di nuove restrizioni a ridosso del weekend

Oggiono: Lavorare nel weekend è essenziale

Filippo Oggiono e Giorgio Servetto

Servetto: Per aprire e chiudere servono giorni

Fratello: Il menu lo decido al mattino

Antonino Fratello e Giuseppe Romano

Romano: Troppi costi e pochi aiuti

Sorbello: Tanti investimenti per nulla

Seby Sorbello e Daniele Sechi

Sechi: Ormai cambiamenti sono routine

’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare. Il miticoera solito utilizzare questa sua leggendaria definizione per dire che ciò che si era visto fino ad ora non andava bene e che bisognava ribaltarlo, con l’operosità di cui solo gli uomini del suo tempo - quello del dopoguerra - erano dotati. Un’espressione quella che è il simbolo di ciò che i(ma non solo) hanno pensato quando il Governonon stava rispondendo alle loro richieste di aiuto.Forse non tutto, ma tanto è stato sbagliato di quel Governo e tanto è stato rifatto cone i suoi Ministri. Ma non è stato rifatto tutto, anzi. Qualche voce di ristoratore nei giorni scorsi si era levata per far notare che oltre a tanti clamori con i quali Draghi era stato accolto non si era visto nulla di concreto. E via. Ora che il mandato è entrato nel vivo e che il rodaggio è passato però i difetti del Governo Conte sembrano intaccare anche quello Draghi.Da diversi giorni infatti si attendono altre restrizioni oltre a quelle previste dal Decreto Pasqua , ma tutto è slittato di giorno in giorno e ora pare che la decisione finale verrà annunciata venerdì. Già il fatto che subito dopo pochi giorni la firma del Dpcm il Governo abbia pensato che ci fosse bisogno di un’altrafa il paio con le continue correzioni che apportava Conte e il suo staff; se poi finisce che si decide a poche ore dall’entrata in vigore delle nuove norme, allora oggi non è proprio cambiato nulla rispetto al passato.La questione riguardadellee bianche ( solo la Sardegna ) dove i locali sono aperti fino alle 18. L’ipotesi sul tavolo infatti è che il Governo decida di far scattare lanazionale il sabato e la domenica; ciò non cambierebbe nulla per i locali in zona arancione, arancione scuro e rossa perché tanto sono comunque chiusi, ma per gli altri () sì. Da nord a sud gli umori sono tra il nero e lo sconsolato , come se la voglia di fare la battaglia fosse ormai svanita., chef deldi Aosta spiega: «Se si chiude nel weekend allora è meglio restare chiusi tutta settimana. In zona gialla abbiamo lavorato bene all’inizio, ma da quando le notizie sono peggiorate abbiamo perso il 50% della clientela. E bisogna considerare che siamo un locale piccolo, da 16 coperti. Ilpoi non ci ha certo salvato perché da Capodanno in poi abbiamo avuto una media di 10 persone a settimana».La poca fiducia affossa i ristoratoricome la peggiore delle Macaie: «Noi abbiamo chiuso il 31 ottobre e non abbiamo ancora riaperto - spiega, delegato regionale Euro-Toques e chef del ristorante realais,- pensavamo di farlo il 3 aprile, ma con le nuovepenso slitteremo alla fine di quel mese. Inutile dire che siamo in disaccordo con queste decisioni perché i ristoranti non sono il. Aprire un ristorante è impegnativo, servono giorni e in questo clima di incertezza si valuta sempre molto bene se aprire o no, la ristorazione ligure sta soffrendo».I ristoratori che decidono di tenere aperto costringono iad arrangiarsi come possono perché il grosso problema è quello di uno spreco di materie prime enorme: la merce comprata fresca pensando di lavorare il giorno dopo quasi sempre finisce nella spazzatura se in serata dal Governo arriva l’ordine di chiudere. «Ho scelto di proporre un menu quotidiano - spiega, chef dell’hotele vicedelegato EuroToques per il Lazio - e lo costruisco a seconda di quello che la spesa del mattino mi offre. I fornitori mi scrivono all’alba per dirmi quello che c’è e io scelgo; del resto è impossibile fare progetti a lungo termine con questi cambiamenti».E di fronte a queste continue limitazioni al lavoro il Governo continua a non sostenere economicamente i ristoratori. «Da dicembre non abbiamo ricevuto alcun ristoro e ci sentiamo abbandonati - spiega, deldi Pizzo (Vv) - dato che abbiamo perso oltre 350mila euro e i ristori sono arrivati a 10mila. A questo si aggiungono i costi vivi. Controllavo la fattura dell’energia elettrica e da 300 euro didiventano 700 fra spese e tasse. Siamo d’accordo sul chiudere ma abbiamo bisogno delle garanzie per continuare a sostenere il modello di cui facciamo parte».E a proposito di costi interviene anche, chef di Sabir Gourmanderie – Parco dei Principi Resort: «Abbiamo investito e continuiamo ad investire per rispettare i protocolli e lavorare con il locale in regola - dice - ma a quanto pare non servono a niente. C’è incertezza e confusione e se decideranno di chiudere nel weekend io chiuderò, perché con ildella settimana non si va avanti».Tira le somme, chef del ristorante(Ss): «Ormai è di routine per noi vivere in attese di nuove disposizione - spiega - ci stiamo convivendo da tempo e sappiamo che è così. Ci spiazzano ogni volta soprattutto adesso che per noi è un bel: in zona bianca siamo tornati a lavorare tanto e bene, lo spirito c’è ma è anche vero che siamo sempre in quel limbo in cui non sappiamo se possiamo andare due passi avanti o due passi indietro».