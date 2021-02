I ristoratori rilanciano sulle cene: «Aprire in zona gialla dove i contagi sono bassi»

Primo Piano del 22 febbraio 2021 | 15:59

I

Cena in zona gialla, sale il pressing

La proposta portata avanti da Fipe e Fiepet

Apertura serale non più rinviabile

In città sempre più serrande abbassate

Chiusure mirate in base ai contagi locali

l pressing per riaprire iin zona gialla ae almeno ainavanza inesorabile. Al momento gli addetti ai lavori sono riusciti a portare a casa pochino, qualche promessa, qualche proclamo, qualche apparente apertura ma poco altro. Ma il fronte di chi spinge verso questa strada si è consolidato nelle ultime ore con l’(Associazione nazionale comuni italiani) che si è esposta durante il vertice tra governo e autonomie in vista dei nuovi provvedimenti anticovid da assumere.La richiesta si rifà a quanto proposto da Fipe e già approvata in linea di massima dal Cts (sia pure con molte limitazioni e tenendo conto delle dimensioni dei locali dele dell’andamento dei contagi), nonostante i parere contrario del ministro alla Salute, Roberto Speranza. Il senso è che se si può di, non si capisce perché sia vietato di sera. È peraltro possibile che se di apertura si parlerà, possa essere dall'inizio di aprile e riguarderebbe ristoranti, bar, palestre, cinema e teatri. Ma è improbabile che il governo metta date nero su bianco.La stessa Fipe ha colto la palla al balzo della proposta di Anci e ha rilanciato in una nota ufficiale la sua volontà per tutelare unsempre più in ginocchio e dal punto di vista sanitario mai scientificamente indicato come fonte di contagio (nonostante il ministro alla Cultura Dario Franceschini sia convinto del contrario ). «La riapertura serale - si legge - almeno nelle zone gialle, deiin grado di garantire il servizio al tavolo non è più rinviabile. È significativo che anche l’Anci , e dunque i sindaci di tutta Italia, si sia detta favorevole a un allentamento delle restrizioni nei confronti di. Sta crescendo la consapevolezza che è più facile far rispettare le misure di distanziamento e di sicurezza sanitaria all’interno di un locale, piuttosto che nelle piazze e nelle strade dove le persone finiscono per assembrarsi senza alcuna precauzione. Ci auguriamo che il primo Dpcm del nuovo governo segni un cambio di passo nelle politiche di mitigazione del contagio da, che da troppo tempo stanno penalizzando solo alcune categorie caricandole di responsabilità che non gli spettano».Una richiesta ancor più sentita e più che mai necessaria che arriva nello stesso giorno in cuiha fotografato la situazione delle città italiane oggi , ad un anno dallo scoppio della pandemia, sempre più desertificate anche a causa di una chiusura del 25% die ristoranti. E intanto gli aiuti stentano ad arrivare, i Bonus predisposti dal Governo Conte - come quello “Ristorazione” - non si vedono nelle casse dei ristoratori i quali, nel frattempo, continuano a protestare nelleo ad aprire illecitamente, contro le disposizioni governative. Una situazione sempre più complessa, drammatica e difficile da gestire che si ripercuote su migliaia di famiglie e ha portato anche addei ristoratori stessi.«Da un anno - prosegue la Fipe nella sua nota - portiamo avanti laa difesa della dignità di centinaia di migliaia di imprese che non possono essere aperte o chiuse con un’pubblicata nella notte e valida dalla mattina successiva. Occorre rispetto per il lavoro di oltre un milione di persone e per un’intera filiera che proprio in bar e ristoranti ha un fondamentale punto di riferimento. Chiediamo ai nostri imprenditori di applicare con rigore isanitari e chiediamo alle Istituzioni controlli a tappeto perché tutti li rispettino. Tutto questo per consentirci di poter riaprire anche alla sera, fino alle 22, in zona gialla e fino alle 18 in zona arancione. E visto che i contagi si stanno diffondendo a macchia di leopardo sul territorio, con piccoli focolai e città pressoché immuni, chiediamo che le aperture possano essere regolate anche su, di modo che le misure restrittive siano efficaci e selettive».Misuresulle quali il nuovosta discutendo e che non sembrano essere allentate. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare lo stop allo spostamento tra regioni fino al; quello che i ristoratori e in generale tutti gli imprenditori vogliono toccare con mano, oltre al “succo” delle scelte, è anche la celerità nell’annuncio delle scelte. A più riprese infatti i ristoratori hanno chiesto che le comunicazioni vengano fatte con largo anticipo per poter organizzare il lavoro ed un’eventuale apertura raccogliendo la promessa dia farlo già nel primo discorso al Senato. Senza mai dimenticare che i ristoranti devono essere considerati servizi essenziali, soprattutto per quei lavoratori non in smart working che devono mangiare fuori casa nelle pause pranzo.