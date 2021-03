La cucina? Fuori dal ristorante. Delivery e dark kitchen per ripartire

Primo Piano del 12 marzo 2021 | 08:35

Il ristorante Medì della famiglia Amaddeo

Il ristorante Medì della famiglia Amaddeo

uando in un ristorante ci nasci, è difficile pensare di poterti fermare solo perché una pandemia ti costringe a chiudere le porte ai tuoi clienti. I fornelli non li spegni, ma pensi a come farli funzionare in modo diverso, soprattutto se la tua è un’attività che (per meriti di famiglia conquistati sul campo) non ha diritto neppure a ricevere i ristori . A Bergamo, città diventata suo malgrado il simbolo della lotta al Covid nella prima ondata dell’epidemia,è stato tra i primissimi, la scorsa primavera, a riconvertire il ristorante di famiglia «» in Città alta, in un locale all’avanguardia nella proposta di, che ancora oggi distribuisce pranzi e cene in proprio ai suoi clienti, grazie a una piccola rete di collaboratori stretti.È passato un anno dal primoe i ristoranti sono rimasti più chiusi che aperti, ma nel frattempo Roberto Amaddeo ha avuto il tempo (e l’arguzia) di riconvertire il bar acquistato meno di tre anni fa accanto al suo storico locale lungo la Corsarola di, in una sorta di bacaro veneziano, un ristorante di mare («Medì») nel quale proporre le specialità di pesce che mancavano nel menu, più tradizionalmente bergamasco, di Mimmo.Tutto è partito da un’esigenza primaria: la nostra fa parte di quelle attività che non hanno potuto ricevere i ristori, e così ci siamo dovuti muovere. Ma eravamo già pronti, perché nel 2017 avevamo creato un nostro laboratorio, un centro cottura che ci permetteva innanzitutto di consegnare a noi stessi, ma anche – durante la– ai nostri clienti, grazie alla tecnologia, agli impianti sottovuoto e agli abbattitori, che hanno permesso di portare a casa i piatti in atmosfera modificata e in tutta sicurezza, così come previsto dalle normative».Esattamente. Noi, già la scorsa primavera, avevamo questa possibilità e l’abbiamo sfruttata. Abbiamo capito anche che è un modo per. Siamo stati tra i primi a partire, è vero, ma il delivery non è solo portare a casa ildel ristorante; dev’essere fatto in maniera adeguata e su misura. E questo è senz’altro un tema della ristorazione di domani».È un’opportunità. Non dimentichiamoci che i locali hanno parecchi(personale, utente, pulizie…): se iniziassero ad utilizzare i centri di cottura esterni per avere piatti finiti, anche semplici preparazioni di linea, potrebbero concentrarsi meglio su quello che sanno fare, risparmiando tempo e lavoro.Le modalità in cui le dark kitchen – o le, ovvero posti in cui affittano centri cottura – sono molto diverse tra loro. Di recente stanno nascendo anche i cosiddetti, locali virtuali gestiti perlopiù da persone famose che, sfruttando la loro popolarità, si avvalgono di dark kitchen per servire i loro clienti direttamente a domicilio. Ma possono essere utilizzate anche come servizio catering.Sì, soprattutto per alberghi che hanno spazi adeguati e che già possiedono un ristorante. Non si tratterebbe, in questo caso, di cancellare la loro produzione, ma di “approfittare” del servizio di un ristorante in determinate occasioni. Sappiamo bene quant’è difficile trovare un buone sono convinto che quelli bravi si sposteranno sempre più sulle dark kichen, anche per una questione di organizzazione e di orari.Innanzitutto per una: pensare che ci sia qualcuno che porta in giro del cibo in qualsiasi condizione meteo e prende 3 euro all’ora, non mi piace. Detto questo, il mio prodotto preferisco curarlo io. Unadelle nostre trasportata in bicicletta, di corsa, con gli sbalzi, le curve… arriverebbe immangiabile a casa del cliente. Noi, tra le novità, stiamo lanciando la(dal nome di mia mamma), cotta nel forno a legna e abbattuta. Una volta a casa, bastano 7-10 minuti in forno per una cena pronta, come al ristorante.Vero. A Bergamo è nato, che è una piattaforma di domanda/offerta interessante. Dobbiamo metterci insieme tra ristoratori e creare delle società di servizi per il delivery che, non dimentichiamolo, rappresenta un costo. Non è un caso che tutte le società siano in perdita; in tanti nonostante questo stanno ancora investendo, ma spesso solo per creare società finalizzate a farsi acquistare da competitor più grandi. Alla fine ne rimarranno 2-3, quelle in grado di fare grandi numeri e stare in piedi.Avevamo comprato un bar accanto al nostro ristorante, ma ci siamo accorti che non era proprio il nostro mestiere. Con la prima chiusura ci siamo chiesti quale futuro avrebbe potuto avere e così ci siamo inventati qualcosa di complementare rispetto a quello che avevamo già. Abbiamo pensato a un’, a un bacaro, e lo abbiamo arredato in stile veneziano. L’abbiamo aperto a settembre ed era partito bene, segno che in questo settore, è necessario specializzarsi.Oggi le associazioni devono dire ai ristoratori quale può essere lo scenario futuro della loro professione. Non servono rivoluzioni, ma ci saranno senz’altro nuovi modelli di business e le associazioni hanno il compito di indirizzare i loro associati.Bisogna innanzitutto specializzarsi, e poi comprare quello che non si può realizzare in proprio, risparmiare sui costi fissi dare importanza al delivery e, se necessario, cambiare luogo. Dopodiché, credo che per molti sarà davvero fondamentale creare o appoggiarsi alle dark kitchen.In questi mesi abbiamo avuto un turismo di prossimità, persino anche una coppia di ragazzi che vivono in città, arrivati per passare una notte in Città alta. Ora l’obiettivo è la Capitale della Cultura 2023 . 