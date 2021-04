Pass per spostamenti e riaperture. Domani si riuniscono gli esperti del Cts per decidere

Pubblicato il 19 aprile 2021 | 12:55

Italia pronta a introdurre il pass per gli spostamenti, ma nel mondo si è già più avanti

I tre requisiti richiesti dal pass

Aver fatto il vaccino; Essere guariti dal Covid-19; presentare un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio.

Carta o digitale? Una questione di tempistiche

Palla al Cts su aperture e spostamenti

Che fine ha fatto la card campana

Dalla Danimarca alla Mecca, cosa succede nel mondo

Il green pass europeo arriva l'1 giugno

al green pass al corona pass, l'autocertificazione è stata superata a destra. Come affermato dal presidente del Consiglio,durante la conferenza stampa di venerdì 16 aprile, presto. La novità, che sarà discussa domani dal Comitato tecnico scientifico insieme ai protocolli sulle prossime aperture, permetterebbe, a partire probabilmente da maggio, di spostarsi verso una Regione dal colore diverso se in possesso dei giusti requisiti. Tutti certificati; su carta o digitale ancora non si sa.senza necessità di giustificare lo spostamento. E dal primo giugno dovrebbe iniziare l'introduzione del green pass europeo per i viaggi internazionali (senza quarantena).che permetterà lo spostamento tra Regioni di colore diversi:Se i criteri sono chiari,. Diverse, attualmente, le ipotesi allo studio: spostamenti consentiti a chi mostra un certificato siglato dall'Asl o una autocertificazione che attesti i requisiti; oppure a chi è in possesso della tessera sanitaria su cui verrebbero caricati i dati relativi allo stato di salute. Infine,Ma quest'ultima possibilità è gravata dal nodo tempistiche. Sebbene sul progetto ci stiano lavorando insieme il ministero della Salute e quello dell'Innovazione tecnologica, i tempi sembrano lunghi. Sul tavolo, uno dei progetti prevederebbe l'utilizzo dell'app IO già utilizzata per il cashback e attivata da 10 milioni di italiani.. Il Comitato tecnico scientifico dovrà pronunciarsi non solo sulla possibilità dello spostamento fra Regioni in zona rossa e arancione con il pass, ma anche sul protocollo delle riaperture condiviso da Governo e Regioni Tra i primi a suggerire la consegna di una card simile alla tessera sanitaria per attestare l'avvenuta vaccinazione in caso di necessità, è stato il governatore della Campania,. A inizio aprile,«L'obiettivo - ha dichiarato il presidente De Luca - è utilizzare tale certificazione per rilanciare interi settori economici, in particolare il comparto turistico, cercando di legare la straordinaria offerta dei nostri territori alla certificazione di immunità degli operatori del settore».Oltre i confini italiani, sono diversi i Paesi che stanno via via adottando una misura simile di lasciapassare. Non solo per spostarsi, ma anche per entrare nei locali e nei cinema per esempio. Un tema, quello dell'estensione delle funzioni del passaporto vaccinale, da sempre sostenuto anche da Italia a Tavola. E che ha trovato applicazione a. Là, dal 21 maggio, si riapre ma, scaricabile dal sito del ministero. Anchesi sono dette interessate a una soluzione del genere per le riaperture che inizieranno dai primi di maggioUno strumento simile è stato adottato anche da. Il Paese, da subito all'avanguardia delle sperimentazioni anti-Covid grazie alla limitata popolazione (che ora, immunizzata, può circolare senza mascherine),Si tratta di un certificato vaccinale valido da sette giorni dopo la somministrazione della seconda dose. Chi ce l’ha, accede a diversi vantaggi: evita l'isolamento dopo il contatto con un positivo e dopo un viaggio all’estero. Inoltre, può raggiungere le destinazioni covid-free denominate "isole verdi".Passaporto vaccinale compreso. Grazie alla tecnologia QR Code, infatti, i cittadini cinesi (non obbligatoriamente) possono registrare sul proprio device mobile i dati relativi al proprio stato di salute. Quest'ultimi, per esempio, vengono già lattei dagli scanner che regolano l'accesso ai mezzi pubblici e che segnalano l'eventuale contatto con un positivo. In generale, sono archiviati in modo da essere disponibili anche ai Paesi stranieri per facilitare i viaggi.Stessa soluzione tecnologica anche alla. I pellegrini che il 13 aprile hanno presenziato ai riti per l’inizio del Ramadan erano stati muniti di app: Tawakkalna e Eatmarna.: essere già guariti dal Covid, avere ricevuto due dosi di un vaccino o almeno una dose negli ultimi 14 giorni. Ai trasgressori, multe da 2.200 euro.Nel frattempo cresce l'attesa per l'introduzione del green pass europeo . Lo strumento, che sarà poi a pieno regime a partire dall'1 luglio. «Dobbiamo agire rapidamente, in tempo per l'apertura delle frontiere e per l'estate così da rilanciare la stagione turistica », ha detto li commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton. Il rischio, infatti, è che l'attesa dell'indicazione delle giuste condizioni fiacchi la resistenza e la capacità di programmazione degli operatori. Non sol quelli del turismo, ma anche ristorazione, bar, ospitalità, cultura, ecc.