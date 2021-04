Primo pranzo dei ristoranti trentini. Ma freddo e pioggia preoccupano

Pubblicato il 19 aprile 2021 | 15:37

Prima riapertura oggi dalle 5 alle 18

Le reazioni dei ristoratori

Tanta voglia di brindare in compagnia

oddisfazione in: orario dalle ore 5 alle 18. La decisione è stata presa dalla Giunta provinciale di Trento che nei giorni scorsi aveva approvato, in seduta straordinaria, la delibera che consente a bar e ristoranti di effettuare il La Provincia autonoma di Trento si avvale infatti di una legge del 13 maggio scorso con particolare riferimento al passaggio che recita testualmente: «Per consentire la ripresa delle attività economiche, incrementando nel contempo la sicurezza di operatori e clienti, la Giunta provinciale può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito dei protocolli condivisi di regolamentazione sottoscritti tra il Governo o i ministeri e le parti sociali. Queste prescrizioni non possono derogare ai principi e alle linee generali dei suddetti accordi e sono adottate, previa valutazione dell', sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche per consentire larispetto a quanto previsto dalla disciplina statale».«Mi rendo conto - ha aggiunto il presidente della Provincia autonoma- che questa apertura dimezzata non è sufficiente per queste categorie così duramente colpite dal lockdown. Speriamo di poter riaprire quanto prima anche la sera, ma intanto usciamo dal buio».- hanno dichiarato in coro baristi e ristoratori - ringraziamo il presidente Fugatti, ma chiediamo uno scatto ulteriore: di anticipare le decisioni del governo centrale e di poter riaprire anche la sera . Il presidente dei ristoratori trentini e vicepresidente della Confcommercio Marco Fontanari chiede ad esempio di aprire anche gli spazi interni nelle, oggi penalizzate anche dall'andamento climatico».Preoccupato per il clima è anche il presidente della Confesercenti del Trentino,, patron dello storico Ristorante "Due Spade" di Trento. «- dice - cosa faccio se comincia a piovere mentre i miei clienti stanno mangiando? E cosa dico a chi deve pranzare all'aperto e si lamenta di chi con il buono pasto può pranzare all'interno? Penso, pur senza essere un virologo, che anche clienti convenzionati siano a rischio contagio e possono contagiare gli altri. O no?. Per un caffè puoi stare anche fuori, ma per pranzare no. Speriamo vivamente che a maggio si possano sfruttare gli spazi interni, altrimenti sarà dura.».Il primo giorno di apertura è stato accolto con favore da(Trattoria Al Vo'): «E' un primo timido segnale di speranza». Bicchiere mezzo pieno pertitolare della storica Birreria Forst in centro città e del fast food Niky's in Clarina: «Ora dobbiamo scordarci certi numeri del passato». Soddisfatto a metà il presidente emerito dei ristoratori trentini(ristorante "Da Pino", San Michele all'Adige), re del catering. «Io sono fortunato poichè dispongo, riscaldato, di un dehors da 50 posti distanziati e di una terrazza da 20 posti. Pasqua purtroppo l'abbiamo persa e così pure le serate a tema con gli asparagi bianchi di Zambana. Speriamo nell'estate e nel clima favorevole. Insomma, che il buon Dio ce la mandi buona».