Ristoranti chiusi, tante feste in casa. È il nuovo proibizionismo?

Primo Piano del 22 aprile 2021 | 12:00

È

Feste private alla faccia del Covid

Politica autoritaria, non autorevole

Ristoranti presi di mira, gente stanca

Aprire i ristoranti per avere più controllo della situazione

praticamente più di un anno, tutto cominciò a marzo 2020, che il, dando effetto di legge a norme emanate dalla Presidenza del Consiglio: il concitato imperio. E il celere ubbidir? Vanificato da una circostanza che per gli effetti che procura è nociva per le generazioni giovani soprattutto:E così, ahinoi, assistiamo, ed avremo a dolercene come Paese lambendo i limiti costituzionali ed al contempo smarrendo la necessaria autorevolezza. Da qui, appunto, un concitato imperio (Dpcm) a cui non fa seguito il celere ubbidire. L’autorità della decretazione (hard skill) è(soft skill).L’autorevolezza langue, sbiadisce e poi scompare del tutto quando “il popolo”, quello dell’articolo 1 della Costituzione () intuisce e poi capisce, a fronte di inconfutabili dati di fatto, che le idee di quanti governano sono poche e... ben confuse. Come altrimenti spiegare, se non con la, lo scenario che va prefigurandosi a partire dalla prossima settimana nell’ambito della Il settore è stato preso di mira all’inizio del lockdown (tredici mesi fa) quando, al cospetto di una situazione di emergenza cagionata anche dall’oggettiva “ignoranza” del nuovo virus, si ragionò in termini di “meglio eccedere in prudenza che non”. Tutto sommato, a fronte di queste impreviste condizioni emergenziali,. Ma poi, dovrebbe essere corredo prezioso di quanti governano, ci sono le osservazioni degli andamenti, ci sono dati ed informazioni che supportano le decisioni successive. Ne sortirono, a garantire, insomma, una tranquilla fruizione dei locali che avessero attuato il “celere ubbidir”, ovvero si fossero adeguati alle norme. Di tutte, facciamo caso alla norma che stabilisce la distanza minima di un metro tra un tavolo e l’altro. Nel mentre si sviluppa fenomeno sottaciuto . E qui, non andiamo indietro di due secoli esatti, bensì. Terzo decennio dello scorso secolo, il. Per un decennio circa fu vigente il divieto costituzionale, sulla produzione, importazione, trasporto e vendita di bevande alcoliche. Ovviamente qui non si entra nel merito del divieto, sarebbe trattazione a sé e ce ne guardiamo bene dall’affrontarla in questo frangente.Vogliamo solo cogliere l’: il fiorire del contrabbando, le riunioni allegre e rumorose nelle case private per bere alcolici. Analogia per fortuna non precisamente calzante ma comunque funzionale a sufficienza per descrivere. Suvvia, non ci si? Non si fa la cenetta disinvoltamente fruendo della (benvenuta) delivery? E in quanti siamo?, poniamo di essere una dozzina, in tre tavoli da quattro? E nel portare i piatti a tavola, abbiamo la mascherina?Plutarco diceva che ci si siede a tavola, non per mangiare ma. Questo diritto ci appartiene da sempre. L’emergenza può, si arriva a dire “deve”, straordinariamente impedircelo mediante mirata decretazione d’urgenza (il concitato imperio) ma non può commutarsi in comportamento aduso: sarebbe delittuoso. E allora, ha senso, semina autorevolezza, impedire la, con tavoli da quattro commensali, distanti due metri l’uno dall’altro (prima era un metro ma... melius abundare) e poi non potere (ma anche non dovere e non volere) impedire le riunioni domestiche con una dozzina diNasconde cosa, l’inazione ad unachiara circa la ragionevole sicurezza nell’andare in un ristorante che si sia adeguato allo scenario pandemico, come da norme emanate? Nasconde cosa, non dire che è più sicuro ai fini della propagazione del contagio, pranzare e cenare in un, laddove i tavoli siano da 4 commensali e la distanza tra essi sia di due metri? Non nasconde nulla, ma proprio nulla?Nasconde qualcosa? Ma non si era detto (art. 1) che il popolo è sovrano e quindi, almeno ha diritto di sapere? Il nascondere fa perdere autorevolezza, con quanto ne consegue. Come procede il piano vaccinale? Come procedono i controlli negli esercizi, sapendo (e ciò va responsabilmente detto) che alcuni tra essi latitano sull’osservanza delle norme?, indipendentemente dalla pandemia, non è fenomeno commendevole, vorremo mica penalizzare ristoratori seri e diligenti e, con costoro, decine di milioni di clienti per i quali andare al ristorante è vivere sana esperienza conviviale? Vorremo mica disattendere l’di noi tutti ed al contempo far ripartire l’economia sulle basi nuove che il Pnrr sta tratteggiando? Dopotutto, altro non si chiede se non diligenza e coerenza.Altrimenti, e saremo tutti a patirne le conseguenze, la. Ciò è da scongiurare perché è più sicuro stare in un ristorante, tavoli da... si è più sicuri in un locale… vanno riaperti anche all’interno… anche perché fino a un mese fa erano praticabili all’interno a pranzo con