Il green pass diventa inutile? Per l'Unione eruopea «non sarà necessario per spostarsi»

Primo Piano del 29 aprile 2021 | 16:29

I

Rischio caos sul passaporto vaccinale

Senza regole univoche, rischio caos

Deroga di 15 giorni sui rientri in Italia dall'Ue

Roberto Speranza

Località Covid-free, comunque da perseguire

Capri punta a vaccinazioni a tappeto

Le linee guida per gli stabilimenti balneari

Regole per fiere e congressi

Nei centri benessere no bagno turco e ok sauna

Per parchi divertimento prenotazioni e igiene

ha perso la sua carica nell’ultimo passaggio tra i. La proposta legislativa di dotare i cittadini dell’Unione europea di un pass che certifichi l’avvenuta vaccinazione, il tempone negativo o la guarigione entro i 6 mesi, è stata adottata con 540 voti favorevoli, 119 contro 31 astensioni. I deputati hanno convenuto che il(questa la denominazione che sostituisce quella di certificato verde digitale ) dovrebbe essere in vigore per un periodo di dodici mesi e che, ovvero non sarà necessario per i turisti. Ovvero, ci chiediamo noi,, anzi suona quasi come un sospiro di sollievo visto che le dosi di vaccino somministrate sono ben al di sotto delle aspettative. Guarire dal Covid implicherebbe ammalarsi e questo non se lo augura nessuno: resterebbe il tampone, decisamente più accessibile. Il problema però, a questo punto, è un altro: dopo mesi di dibattiti , votazioni, incontri, dibattiti, richieste, all-in su questo strumento che sembrava dovesse salvare il mondo del turismo ora tutto. E al di là che tutto quello di cui sopra sarebbe da considerarsi una perdita di tempo, di quel tempo che si sarebbe potuto utilizzare in modo più efficiente magari sempre per spingere il turismo in avanti,E infatti gli Stati membri potranno continuare ad imporre test e quarantene se lo riterranno necessario, nonostante il pass Covid Ue. Lo ha spiegato il portavoce della Commissione Ue,, alle domande. «Nella proposta legislativa - ha chiarito Mamer - non c'è scritto che chi possiede un certificato digitale potrà spostarsi in Europa senza mai fare test o quarantena. Quello che c'è scritto è che,a Bruxelles. «Queste dovranno essere proporzionali e non discriminatorie. Ma la sanità è di competenza nazionale».Il green-pass - con i dovuti(il Garante ha stoppato l'idea, almeno per quanto riguarda l'Italia) o all’evitare che diventasse- avrebbe comunque fatto ordine. Sei vaccinato, testato, guarito? Puoi viaggiare ovunque. Non lo sei? Non viaggi. Così invece ogni. Insomma, organizzare un viaggio spulciando tra gli elenchi stilati dal Governo sui Paesi più o meno a rischio per capire dove si può andare e poi capire quali regole rispettare arrivati in quel Paese e quali rispettare per il rientro farebbe passare la voglia di partire per l’estero. Chiaro, per certi versi in questo modo, a patto che non si crei questa confusione anche per il passaggio tra regioni in questa estate che ancora non si sa cosa ci riserverà.Intanto però il “neo-fiduciato” ministro alla Salute,ha firmato un'ordinanza che. «Nella stessa ordinanza - spiega una nota - si estendono le misure di divieto di ingresso, previste per India e Bangladesh, anche allo Sri Lanka. Il rientro da questi Paesi sarà consentito solo a chi ha cittadinanza italiana». Dunque significa chechi rientra da un Paese europeo (raggiungibile per qualunque motivo) deve sottoporsi a, osservarecon qualunque esito, rifare unal termine dei 5 giorni.Detto questo,. L’idea delle isole Covid-free (bocciata da Bonaccini) - per quanto come Italia a Tavola sosteniamo si debba parlare di località Covid-free in modo da comprendere qualunque località turistica, di mare, campagna, collina, borgo - deve essere, soprattutto quelli provenienti dall’estero. Perché nel frattempo i competitor come Grecia e Spagna corrono e si stanno organizzando da tempo:, sia per il rischio di minori arrivi quest’estate sia perché le ripercussioni potrebbero continuare anche nei prossimi anni.Tra le località più attive, in Italia, c’è. Una campagna di immunizzazione frutto di una decisiva sinergia tra Regione Campania, Asl, volontari, Protezione Civile e Amministrazioni Locali. Il sindaco dell’isola azzurra,ha spiegato ad Italia a Tavola: «Stiamo andando, abbiamo già coperto gli over 70 e over 80 e i soggetti deboli. Il problema tuttavia non è rendere, per curarci dobbiamo andare a Napoli ed è impegnativo. E poi siamo in una zona di turisti stranieri, andrebbe vaccinata tutta la filiera del turismo. L'estate sta arrivando, ma ad ora non è possibile fare nessuna programmazione e intanto. Servono discorsi certi, prima troviamo soluzioni, prima ripartiamo. Ormai la questione è che. Io sono sicuro che di turismo ce ne sarà, non come due anni fa, ma ci sarà, però bisogna darsi da fare.per la campagna vaccinale: «Entro 3-4 settimane riusciremo a chiudere», assicura il sindaco di Forio,. Ischia deve aspettare infatti che siano compiute le operazioni a Procida: entrambe le isole «dipendono» dall’Asl Napoli 2 Nord. L’idea di isole «covid-free» è nata per supportare il turismo.A proposito di programmazione, le Regioni hanno dettato le linee guida per le attività che ripartiranno dal 15 maggio. Gliriapriranno quel giorno (il Lazio anticipa al primo del mese).. Gli ombrelloni vanno sistemati in modo da garantire una superficie di almeno, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). In pratica va assicurata una distanza di circa 3 metri tra ombrelloni. Tra lettini e sedie a sdraio, quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 metro. Gli sport individuali da spiaggia (come i racchettoni) o in acqua (nuoto, surf,windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.«il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale». Conseguentemente «devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli, finalizzati a evitare assembramenti».Si raccomanda inoltre di promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali, dal sistema di prenotazione, ai biglietti, alla compilazione della modulistica.gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.(es. bagno turco). Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.di evitare prevedibili. Nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Previsti percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni. È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.