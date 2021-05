Dal 15 giugno ecco il green pass. Tutto quello che c'è da sapere

Primo Piano del 31 maggio 2021 | 12:21

Green pass in arrivo

Entro fine giugno, pass anche digitale

L'utilità del pass dipenderà da quanti giovani si vaccineranno

Il nodo stucchevole della Privacy

Quanto vale il pass? Da 9 mesi a 48 ore, dipende dai casi



9 mesi - Il certificato vaccinale: Vale 9 mesi dal completamento del ciclo di immunizzazione. Può essere rilasciato anche dopo la prima dose: in tal caso vale dal 15° giorno dopo il vaccino fino alla data prevista per la seconda dose.

Vale 9 mesi dal completamento del ciclo di immunizzazione. Può essere rilasciato anche dopo la prima dose: in tal caso vale dal 15° giorno dopo il vaccino fino alla data prevista per la seconda dose. 6 mesi - L’avvenuta guarigione: Il certificato ha validità di 6 mesi dal momento dell’attestata avvenuta guarigione dal Covid. Può essere rilasciata dalla struttura dove è avvenuto il ricovero o, in assenza di ricovero, dal medico di famiglia.

Il certificato ha validità di 6 mesi dal momento dell’attestata avvenuta guarigione dal Covid. Può essere rilasciata dalla struttura dove è avvenuto il ricovero o, in assenza di ricovero, dal medico di famiglia. 48 ore - Il tampone: Il certificato vale 48 ore dal test, che può essere un tampone molecolare o un test antigenico rapido. Può essere rilasciato dalle strutture pubbliche e da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie.

Il pass lo rilasciano i centri vaccinali o il medico di base

è considerato il miglior strumento per ripartire, soprattutto in alcuni settori come ilo la. La sua entrata in vigore è prossima, per alcuni precisi casi l’esordio è anche già avvenuto, ma regna ancora un po’ di, soprattutto nel distinguere il. Per quanto riguarda l’il certificato - che accerta almeno una dose disomministrata,negativo,- vale già dal 26 aprile per spostarsi verso zone arancioni o rosse e dal 15 giugno servirà per. Quello europeo invece sarà attivo al 100% dall’rispetterà gli stessi criteri e servirà per spostarsi tra i 27 Paesi dell’Unione senza doversi sottoporre a restrizioni e quarantene.Ora la questione, per quanto riguarda l’Italia, è anche sulla. Ad ora èma entro fine giugno il documento sarà anchee scaricabile sulleche si spera però possano aver superato le numerose disfunzioni registrate nei primi tempi, quando erano state proposte come strumento per contrastare la pandemia attraverso i tracciamenti e accedere ai vari servizi di sostegno (come il) e invecetotalmente.I ministeri dell’Innovazione e della Salute stanno lavorando a una versione digitale sotto forma di. Nel primo caso si accederà cono con la carta di identità elettronica e si scaricherà il pass; se si opta per Immuni, dal ministero dell’Innovazione spiegano che per accedere al certificato occorrerà unagenerata con il sistema Otp (one time password), cioè una chiave di accesso “usa e getta”. Il green pass sarà dunque uno strumento assolutamente utile da qui in avanti per, anche se almeno a livello europeo le. L’altro aspetto da sottolineare è che il pass saràsoprattutto per chi non farà tamponi, ma si. Ma a questo proposito il nodo è relativo ai, quelli che probabilmente si sposteranno con più facilità, frequenza e verso luoghi d’nel corso dell’estate: quanti giovani riusciranno a vaccinarsi in tempo utile per partire? L’esito del tampone, insomma, è sempre dimostrabile anche ora senza green pass, mentre il vaccino ancora non funge da pass per l’Europa. Il rischio da evitare è che l’estate 2021 abbia lo stesso ruolo di quella 2020 con le feste in spiaggia e in discoteca pronte ad. Certo, il fatto che le discoteche siano ancora chiuse e che della loro apertura non se ne parla ancora sarà un elemento utile per combattere il Covid, ma non è certo danneggiando un settore che patendo le pene dell’inferno da marzo 2020 che si può uscire da questa emergenza.A proposito di questo, la direzione più utile che forse il, nelle discoteche appunto, ai congressi, alle fiere, negli stadi così come avverrà dal 15 giugno per i matrimoni. Se ne sta discutendo con dietrofront delle Regioni che hanno discusso anche sulla possibilità di toglierlo per i matrimoni ma sono rimaste ferme, alla fine, sulla sua necessità.





Dibattito che è sorto anche per questioni (molto discutibili) sollevate dal Garante della Privacy . L’Autorità, che aveva già criticato il Governo all’indomani dell’introduzione del pass vaccinale, nei giorni scorsi ha, che ha previsto un uso allargato del lasciapassare, rendendolo necessario per accedere - tra l’ altro - a servizi turistici, alberghieri, di trasporto. Sulla medesima lunghezza d’onda la Provincia autonoma diC’è poi la questione della- come i medici o le categorie più esposte - l’ha ricevuta per primo. Il pass legato al vaccino ha, infatti, validità di. Dunque, quanti si sono vaccinati a inizio anno rischiano di avere un documento digitale con un orizzonte limitato, che mal potrebbe conciliarsi con il certificato Covid digitale Ue, che sarà disponibile dagli inizi di luglio e avrà una prospettiva di un anno (tanto durerà in vigore il regolamento che lo prevede).: il certificato vaccinale, quello di avvenuta guarigione e il tampone. Ogni Paese rilascerà i propri che, se risponderanno ai criteri fissati dall’Unione, saranno riconosciuti anche in ambito comunitario. Il via libera definitivo all’impianto europeo arriverà nella prima sessione plenaria del Parlamento, che si svolgerà dal 7 al 10 giugno, per poi essere ratificata dal Consiglio ed entrare in vigore il primo luglio. Riassumendo:Gli enti preposti al. Come si legge nel documento, per i vaccinati «la certificazione è rilasciata, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione». Diverso è per iaffetto da Covid-19, oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta». Infine, a chi non è stato infettato, né vaccinato, non resta che poter dimostrare di essere