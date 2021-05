Clienti colti da acquazzone? Vietato ripararsi nel locale, scatterebbero le sanzioni

Pubblicato il 05 maggio 2021 | 12:04

in caso di pioggia, meglio scappare...

Il precedente del bagno...

La versione della Polizia Locale di Bergamo

Gabriella Messina



Giannini (capo della Polizia): Dobbiamo gestire una molla iper-compressa

osa succede se mentre ci apprestiamo a pranzare o cenare all’aperto e, aa tal punto che restare seduti diventa impossibile? La domanda se la sono posta tutti inel momento in cui il. E ora, che il Governo non ha più battuto ciglio su questa norma i. Tra le tante sfumature di questa situazione paradossale c’è il dubbio: si possono accogliere all’interno del locale i? La risposta è no, anche se la disposizione non è chiara e le forze dell'ordine assicurano che vigerà il buonsenso.La regola, letta rigidamente, spiega che e(anche se è consigliato effettuare l’operazione all’esterno, meglio se tramite pagamento digitale). Su quest’ultimo punto c’era stata iperché nel decreto era stato scritto che si poteva utilizzare solo in caso di estrema necessità ; ma quale era questa estrema necessità? Poi le Faq hanno fatto chiarezza , ma il fatto che ci sia stato bisogno di quelle per chiarire una norma che sembrava scontata (in favore dell’utilizzo) lascia diverse incertezze, appunto, su cheA rispondere è il comandante della: «Alla base di ogni controllo e sanzione - spiega -, che è alla base di tutto. Tuttavia, anche se dovesse venire a piovere improvvisamente. Sarebbee non avrebbe senso far sedere i clienti all’esterno e poi “stiparli” senza distanze. Per cui se dovessero avvenire». Che, minimo, prevedonoper il locale stando alle disposizioni ministeriali.- prosegue la comandante - anche perché ormai i dehor s sono predisposti in modo che se anche piovesse darebbero sufficiente riparo. Anche a livello di controlli non abbiamo rilevato irregolarità, i locali sono a norma, alcuni chiamano per avere delucidazioni dettagliate, quelle che abbiamo gliele diamo,e attendiamo disposizioni dal Governo».La mancanza di direttive ministeriali su questo caso specifico rappresenta l’. La prova arriva immediatamente confrontando le parole della comandante Messina con quelle di, capo della Polizia che si è rifatto alle parole del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, la quale ha precisato da subito che i controlli dal 26 aprile sarebbero stati equilibrati e all’insegna del buonsenso. «Stiamo affrontando una popolazione di 60 milioni di persone - ha detto Giannini sulle pagine del Messaggero - che da più di un anno è come una molla iper-compressa.».Sulla stessa linea ancheche, sempre sul Messaggero, spiega: «Le situazioni vanno analizzate caso per caso. Se sto mangiando fuori e sono sorpreso dall’acquazzone ed entro nel ristorante per ripararmi, è facile immaginare che qualsiasi poliziotto venga a fare un controllo».Già, ma a questo punto siamo al punto di prima, quello che ci riporta al caso del bagno:Come valutare caso per caso? Vuol dire crearesenza dubbio perché poi tra colleghi la voce corre e diventa una guerra tra poveri sceriffi. Purtroppo, va detto, la situazione èdicendo che altrimenti falliscono o che lo fanno perché non condividono le scelte governative. Situazioni queste cheche sono pur comprensibili dato che al centro c’è la sofferenza di un intero settore, ma che rischiano di rendere i controlli generali più severi e meno tolleranti.