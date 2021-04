Il Governo ci lascia fare la pipì. Bagni aperti, ma solo nei ristoranti in zona gialla

Primo Piano del 30 aprile 2021 | 11:44

Via libera ai bagni, ma solo in zona gialla

Il testo della Faq

Ricordarsi di andare in bagno prima di uscire

Città verso il degrado

Ancora polemiche per il divieto di consumo al bancone

iamo al punto che per capire se si può accedere ai bagni dei ristoranti e dei bar bisogna aspettare le. Che nella tarda serata di giovedì - quattro giorni dopo il via libera all'apertura solo all'aperto dei locali - hanno dato il via libera allacome "”, dettaglio che era contenuto nel decreto. Come Italia a Tavola avevamo sollevato il problema chiedendoci cosa significasse, quante sfumature avesse e come dovessero comportarsi ie i. Sembrava - anzi lo era - un assurdo ed ora ecco la risposta.Ma, c'è un ma. Idei pubblici esercizi potranno aprire solo in zona gialla,. Una falla che fa. Aspettiamoci città sempre più sporche, puzzolenti. Aspettiamoci, perchè del resto quando scappa, scappa. Siamo all'assurdo, anche nel raccontarlo, ma è la, troppo impegnato a scrivere in burocratese piuttosto che a farsi capire e ad usare il buonsenso.: "I clienti possono entrare nei locali esclusivamente per l’uso dei servizi igienici, per effettuare il pagamento del conto (ove non fosse possibile effettuarlo all’esterno) o per acquistare i prodotti per asporto e comunque per il tempo strettamente. In fascia arancione e rossa, invece, l’ingresso nei locali è consentito solo per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto. Non è, quindi, consentito l’utilizzo dei servizi igienici da parte dei clienti".Insomma se in zona arancione vogliamo trascorrere una giornata all'aria aperta a passeggiare o se vogliamo passare qualche ora a sgranchirci le gambe. Oppure, arrangiarci. Ecco, appunto,: come detto le- oltre che alla desertificazione di attività - e la strada verso questo triste destino è già iniziata.Basta guardarsi attorno e vedere come sianoa mangiare un piatto d'asporto., la scodella di insalata è per pochi, il trancio di pizza è roba da anni '90: io giovani oggi cercano la, vogliono il completo di sushi, un poké stracolmo e accompagnarsi con birra e vino. L'idea è affascinante, sa di pic-nic, porta i giovani all'aria aperta a condividere ancora il piacere della "tavola": ma. Stare chiusi in casa, no,. Mangiare all'esterno nei ristoranti è un'occasione, ma non siamo ancora pronti a scontrarci con lae volti tesi dei ristoratori., a mangiare e a fare i nostri bisogni perchè non dappertutto si può accedere al bagno. Certo, un'autocritica sul senso di civiltà che ai cittadini manca diffusamente è doveroso. Ma, precise, semplici, di buonsenso è unaalla quale ancora non è stato posto rimedio.. Basti pensare al divieto di bersi un caffè al volo al bancone , in pieno stile italiano: buono, ma rapido prima del lavoro. A distanza di quattro giorni dall’entrata in vigore effettiva del Dl Riaperture, Fipe-Confcommercio accende un riflettore sul tema delle consumazioni al banco, da sempre consentite in zona gialla, non esplicitamente vietate dal nuovo decreto, ma impedite da una circolare diffusa il 24 aprile dal Viminale. Una circolare con la quale si mette al bando un consumo pratico,. Se il governo non vuole contraddire sé stesso, dovrebbe chiarire una volta per tutte e in maniera inequivocabile che bere un caffè al banco e mangiare un croissant è possibile e, con il giusto distanziamento interpersonale, privo di rischi. Ci aspettiamo che si metta subito mano ad un intervento che ristabilisca la possibilità di consumare al banco».«Siamo di fronte a un doppio paradosso - sottolinea, vicepresidente vicario della Federazione italiana dei Pubblici esercizi – dall’inizio della pandemia ci hanno spiegato che il virus si trasmette in seguito a contatti prolungati, ravvicinati e non protetti. Eppure ora si vieta il consumo al banco, che per sua natura è estremamente rapido. Il secondo paradosso è che, in base a quanto stabilito dal decreto appena entrato in vigore, dal primo giugno si potrà riprendere il consumo ai tavoli anche al chiuso. Curiosamente però, stando alle indicazioni del Viminale, non al banco».«Questo - conclude Cursano - è un, che noi vogliamo invece difendere lanciando una campagna a livello nazionale. Un modello, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, fatto di caffè bevuti velocemente, al bancone, tra una pausa e l’altra e accompagnati al massimo da un salato o un dolce. Un’abitudine per milioni di italiani che è linfa vitale per i 144mila bar del nostro Paese che dall’e una riduzione della forza lavoro pari a 90mila persone».