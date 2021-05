Festa Inter? Con tamponi e test! Altrimenti sia “liberi tutti" per l'Horeca

Primo Piano del 05 maggio 2021 | 12:29

Festa Inter? Perché no? Ma solo con tamponi, controlli e distanziamento



Autorità impreparate, ma la festa era attesa



Il raduno dei tifosi dell'Inter avvenuto il 2 maggio



La politica divisa dallo stadio



Le regole sul pubblico agli eventi sportivi



L'occasione mancata: eventi-test in tutta la città

La Silb si prepara a effettuare eventi-test in Puglia e nel Nord Italia sull'esempio di Liverpool e Barcellona



Intanto chi si occupa di feste ed eventi resta fermo

Catering e banqueting aspettano ancora la ripresa delle feste, ma i protocolli di sicurezza già ci sono



Rischio recidiva a Milano? E a Bergamo sembra non si sia imparata la lezione

ante polemiche e, forse, un’occasione mancata. Potremmo riassumere così, a esser buoni,quando circa 30mila tifosi interisti si sono riversati in piazza per festeggiare la vittoria della squadra allenata da Antonio Conte.l'8 e il 23 maggio a meno che non si mettano in campo tamponi, controlli, accessi contingentati e aree dedicate; che a Milano non mancano. Nel caso non succedesse, allora. Anzi, avrebbero un precedente macroscopico a cui appigliarsi. E poi hai voglia a dirgli che non si può.CheTempo che si sarebbe potuto spendere per(e una Regione) intera di fronte alla pandemia. Ma così non è stato. Prefetto e Questura hanno parlato di un momento dioppure di maggiori rischi di assembramenti nel caso si fosse tentato di interdire l'accesso alla piazza. Ma di controlli, nemmeno l'ombra. E allora,Tutti luoghi che, nel frattempo, hanno dimostrato di saper tenere sotto controllo gli ospiti con rilevamento della temperatura all'ingresso, utilizzo della mascherina a meno che non si stia mangiando, registro degli ospiti per il tracciamento, servizio al tavolo e via dicendo.Altrimenti sono le istituzioni, che le regole le hanno scritte, le prime a rimetterci la faccia. Con il rischio che si dia adito a un liberi tutti che comprometterebbe l'equilibrio faticosamente raggiunto.E non parliamo della semplice boutade diche ha incalzato il sindacocon un tweet in cui(capienza di circa 80mila posti che sarebbe stata ovviamente da ridurre a fronte delle regole anti-contagio attualmente in vigore). Proposta a cui, peraltro, il primo cittadino del capoluogo lombardo ha risposto attaccandosi alla regola che vuole gli stadi serrati.per un sindaco che nei giorni scorsi si è speso su tutti i fronti per tenere dritta la barra sull’organizzazione del Salone del Mobile a settembre (nonostante molti pareri contrari).Per onor di cronaca,, con limiti per la capienza previsti dal decreto riaperture varato dal Governo.«Dal primo giugno in zona gialla sono aperte al pubblico anche le manifestazioni e gli eventi sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato paralimpico. Lae comunque non superiore a 1.000 spettatori per gli impianti all’aperto e 500 per quelli al chiuso», si legge nel decreto. A questo si aggiunge cheÈ possibile, inoltre, anche prima del primo giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza».Detto ciò la domanda che ci poniamo è la seguente:da San Siro a Parco Sempione, passando per i palazzetti dello sport, lo stadio del ghiaccio, l’ippodromo e le varie aree verdi? Certo, ci sarebbe stato da costruire un protocollo ad hoc. Mobilitare le forze dell'ordine e gli steward. Oppure si sarebbe potuto almeno copiare le regole di ingaggio messe in campo in altri paesi per eventi al chiuso.(leggi: contagi). Eventi-test che la Silb, il sindacato che riunisce i proprietari dei locali da ballo, si appresta a realizzare nelle prossime settimane . Di questi, il primo sarà in Puglia e si terrà all’aperto. In questi casi l'ingresso sarebbe consentito solo a chi è vaccinato o a chi ha un test negativo, gli ambienti verrebbero preventivamente sanificati, si utilizzerebbero materiali monoso e la tracciabilità sarebbe garantita dalla prenotazione online.Allo stesso modo, Ancora ferme a causa del divieto di festeggiamenti (a partire dai ricevimenti nuziali che potranno riprendere dal primo agosto), le società specializzate in questo settoreche vanno dalla gestione di un numero chiuso di invitati alle regole per servirsi al buffet (selfservice solo con monoporzioni in contenitori chiusi altrimenti ti serve il cameriere), distanziamento e via dicendo. Norme già messe nero su bianco ma di cui, purtroppo, nessuno sembra tenere conto.Trentamila persone, una sull’altra, senza alcun distanziamento e in molti casi senza mascherina. Non era forse un pericolo assolutamente prevedibile?Con quale faccia le istituzioni potranno addurre ancora questa motivazione dopo lo scempio a cui abbiamo assistito?», è stato lo sfogo di Paolo Capurro, presidente Anbc-Fipe, Associazione nazionale banqueting e catering La prima data utile per provare a dare almeno un segnale alla città e al tessuto economico fiaccato dalla pandemia, come bar e ristoranti, sarebbe stata (e parliamo già al passato) sabato 8 maggio, prima partita in casa dell’Inter vincitrice contro la Sampdoria; su cui, peraltro,(dalle 18.00 alle 15.00 dirittti Tv permettendo). L'idea allo studio è quello di un presidio contigentato degli ultras fuori dallo stadio. Cosa peraltro già vista nel corso dell'anno e sempre passata come se nulla fosse anche se stavolta dovrebbero essere previsti dei varchi di accesso e delle procedure di pre-filtraggio.La seconda data utile, invece, potrebbe essere più a portata ed è, ultima giornata di campionato. Oggi ci sarà una cabina di regia per capire il da farsi. Il rischio, infatti, è che nuovi assembramenti spuntino come funghi. Per evitarlo,«Se vogliono festeggiare siamo disponibili a capire quali attività si possano mettere in campo. Non sarà però possibile agire senza criteri e fuori dalle normative». In vista anche la possibilità di interdire alcune aree come la Darsena e la stessa piazza Duomo.Nel frattempo,, il deputato leghista e bergamasconella città lombarda. Nel dettaglio:L'idea è quella di favorire i locali che trasmetteranno la partita (peraltro visibile sulla Rai, comodamente da casa). Ma in caso di vittoria, cosa succederebbe? Un assembramento in Porta Nuova? I protocolli, insomma, sembrano sempre valere per gli altri. Mentre l'organizzazione degli eventi sembra un lontano ricordo di quella che era l'efficiente macchina lombarda.