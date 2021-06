Nessun limite all'aperto, a tavola in 6 al chiuso. Sulle zone bianche Speranza si arrende: [ristoranti verso la normalità]

Primo Piano del 03 giugno 2021 | 17:37

Dopo il tira e molla fra ministeri, Cts e Regioni anche Roberto Speranza ha dovuto cedere sulle liberalizzazioni al ristorante in zona bianca

Dalle tensioni nella maggioranza, all'accordo sui 6 commensali allo stesso tavolo in zona bianca

Oltre il limite solo in caso di due nuclei famigliari

In zona bianca si può stare al massimo in 6 seduti allo stesso tavolo all'interno dei ristoranti

Come è nato il dibattito sul numero massimo di persone al tavolo

All'esterno, in zona bianca, posti a tavola illimitati

Spazi esterni in zona gialla, discoteche e green pass ai matrimoni le questioni ancora aperte

on il, e la, il ministero della Salute, il Cts e le Regioni hanno trovato la quadra sulCifra oggetto di continui tira e molla - dalla restrizione a 4 all'allargamento a 8, tutto in una giornata - che mettono in difficoltà chi con questi limiti ci deve lavorare. Tanto che il numero può anche essere superato nel caso in cui due nuclei famigliari volessero pranzare o cenare insieme.a meno che non appartengano allo stesso nucleo famigliare. Non solo all’interno ma anche all’esterno del locale.L’accordo sul numero 6 (che supera la prima proposta di 8) mette d’accordo(da sempre schierato sulla linea rigorista e che premeva per il mantenimento, almeno in questa prima fase, del limite di 4 commensali allo stesso tavolo)(che si era fatta portatrice delle richieste degli enti locali che chiedevano una totale liberalizzazione). Il, fino alla fine del mese di giugno, quando secondo i dati in miglioramento del contesto epidemiologico, tutta l’Italia sarà zona bianca e la campagna vaccinale avrà dispiegato i suoi effetti anche sui giovani.È stato così disinnescato uno dei possibili rischi all'interno della maggioranza che, dopo i passi concordati nelle ultime settimane, sembrava essere tornata a dividersi fra aperturisti (Fratelli d'Italia e centro-destra di Governo: Lega e Forza Italia) e rigoristi (Pd, Leu e Movimento 5 Stelle).Secondo l’accordo,Detto diversamente, una famiglia con due genitori e due figli (4 persone) potrà stare insieme a un’altra famiglia con due genitori e un figlio (3 persone) per un totale di 7 perone allo stesso tavolo. Secondo l’indicazione precedente sarebbero serviti due tavoli diversi.Il dibattito era seguito alla pubblicazione delle Linee Guida sulle riaperture in zona bianca (regime minimo di restrizioni in cui, al momento, rientrano Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna) avvenuta venerdì 28 maggio e in cui non compariva il riferimento a questa misura anti-contagio. P da parte dell’Ufficio legislativo del ministero della Salute: «In zona gialla e in zona bianca quando si sta nel locali pubblici seduti a tavola si può stare massimo in quattro persone a meno che non si tratti di conviventi o di un nucleo familiare». in un momento di ripresa dei consum i (dall’1 giugno in zona gialla è possibile tornare a consumare all’interno dei locali sia a pranzo che a cena così come è possibile usufruire del servizio al bancone del bar). Tanto che,(e da buona parte delle comitive di turisti stranieri che spendono quasi un terzo del proprio budget in cibo).L'accordo sul numero massimo di commensali in zona bianca non esaurisce tutti i temi all'ordine del giorno . Durante il tavolo tecnico, i, governatore del Friuli-Venezia Giulia h, che ancora attendono di sapere quando si potrà tornare a ballare in pista. Sul tema si è espresso: «Tra i temi rimasti da affrontare c’è quello delle discoteche: non possiamo permetterci di approcciare il problema come lo scorso anno. Dobbiamo essere coerenti e seri, le discoteche vanno riaperte per poter andare a ballare e socializzare.Sull’obbligatorietà delle mascherine bisogna invece ragionarci, ma mi sembra al momento prematuro toglierle. Il Cts sta comunque esaminando un protocollo».Infine,. Sul tema, è intervenuto ilche ha sottolineato come il. Eventualità che, vista la mole di feste arretrate e l'inizio della stagione dei matrimoni, non potrebbe concretizzarsi.