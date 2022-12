Le tre nuove anime del Pappagallo di Bologna

Il Pappagallo torna a spiccare il volo. Lo storico ristorante di Bologna, gestito negli ultimi sei anni da Michele Pettinicchio ed Elisabetta Valenti, a settembre era stato costretto a lasciare la sua sede di Torre Alberici. Ora i due imprenditori, che già all'epoca avevano spiegato di non volersi fermare, hanno annunciato importanti novità per la primavera 2023. Novità, con location ancora da svelare, che si aggiungeranno a due nuove avventure che hanno invece già preso il via: Bottega al Pappagallo e Al Pappagallo sul Green.

Il Pappagallo si prepara a riaprire

Bottega al Pappagallo a Bologna

«La parentesi silenziosa, finalmente conclusa, si riapre nel migliore dei modi, con due aperture e una terza in arrivo la prossima primavera, che finalmente ripristinerà del tutto lo splendore della grande storia del Pappagallo - hanno spiegato dal Pappagallo - Un ritorno alle origini in primis, nei contenuti. Il Pappagallo è stato per oltre un secolo il tempio riconosciuto dell’alta gastronomia bolognese, le radici sulle quali ha consolidato il suo successo. La grande affluenza in città di viaggiatori nazionali e internazionali suggerisce oggi più che mai che la chiave del racconto più autentico della città debba ripartire dalla Storia, e la cucina fa parte del racconto generale ed è strumento di conoscenza. Chi viene a Bologna cerca i sapori che non può trovare altrove, e il Pappagallo ne è un illustre e riconosciuto portavoce».

Un'idea che si concretizza al momento in via Marconi 22F, con l'apertura di Bottega al Pappagallo. Si tratta di un laboratorio, un punto vendita, ma anche un piccolo accogliente spazio che ospita 5 tavoli, che offre a chi vuole degustare direttamente sul posto i piatti iconici, in modo informale, senza servizio al tavolo. Tra le prelibatezze pronte da gustare non mancheranno i tortellini, preparati nelle classiche tre versioni: in brodo, in crema di latte e naturalmente "goccia d’oro", tagliatelle al ragù, lasagne, con un menu in costante aggiornamento e proposte fuori menu dello chef.

Federico Gasbarro, un ritorno in cucina

Alla Bottega torna anche il giovane chef Federico Gasbarro, che aveva accompagnato Michele ed Elisabetta nei primi passi della loro coraggiosa avventura, dando significativo contributo nella realizzazione dei grandi classici della tradizione del ristorante. Gradito ritorno, infine, per la sua preziosa consulenza come sommelier, consolidata presso il Ristorante San Domenico e successivamente al Pappagallo, di Filippo Gaddoni.

Il Pappagallo vola... sui campi dal golf

Lo scorso 8 dicembre ha poi aperto i battenti, nei locali dedicati alla ristorazione del club, il Ristorante “Al Pappagallo sul Green” presso il Golf Club Bologna a Monte San Pietro. Ad accompagnare il volo fuori porta, sul “green” un altro grande ritorno di contenuti e creatività, espressi attraverso la consulenza di Marcello Leoni, che nell’anno delle celebrazioni del centenario del Pappagallo aveva consolidato e valorizzato ulteriormente la grande lezione di Vittorio Zurla.



Il menu creato per il Golf Club riprende le fila della ricerca partendo dalla tradizione e riportando sulla tavola i grandi classici e i piatti di successo degli anni delle celebrazioni del centenario. Al Ristorante del Golf Club inoltre potranno accedere non solo i soci, ma anche i clienti del Pappagallo.