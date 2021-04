Covid, il virus perde forza col caldo. Cariche virali più basse: più facile riaprire i ristoranti!

Pubblicato il 19 aprile 2021 | 14:19

L’effetto caldo colpisce anche le varianti e i nuovi contagiati sono meno infettivi

Arnaldo Caruso

Cariche virali sempre più basse

Fenomeno che interessa anche le varianti

La prima è. La seconda, ancora, più importante è che. A dirlo, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), ordinario di microbiologia e microbiologia clinica all'università degli Studi di Brescia e direttore del Laboratorio di microbiologia dell'Asst Spedali Civili. Due notizie che acquisiscono, in particolar modo per il turismo e la ristorazione, che, con questi dati, supportati dall'evidenza quotidiana, precisa l’esperto,Perché, se come afferma Caruso «stiamo rivedendo quello che è successo lo scorso anno, e cioè che con l'arrivo della bella stagione il virus perde forza». Se poie (e in questo senso possiamo pensare, ma anche ala partire da maggio o, addirittura,a cui regioni virtuose possono arrivare e di cui ne è un empio eclatante il Lazio . Dando così subito delle risposte ai dubbi e alle paure deiIl punto di partenza e semplice: «Il fenomeno al quale stiamo assistendo da una settimana a questa parte - spiega ancora Caruso – è un trendcon cariche virali estremamente basse, a tal punto che è diventato difficile poter isolare il virus da un paziente positivo e sequenziarne il genoma. Questo autorizza a pensare che, ormai prevalente in Italia con percentuali al 95%, soffra il caldo esattamente come il coronavirus originario».Il che tradotto, come lo stesso Caruso specifica, è un: «Quello che vediamo analizzando campioni che sono tanti, migliaia ogni giorno, e quindi ci permettono in una settimana di avere un quadro importante è quasi una scomparsa delle cariche virali elevate». Quasi tutti i contagiati «arrivano a essere debolmente positivi», riporta Caruso, evidenziando che «in queste condizioni un soggetto è anche estremamente meno infettante. Questo è vero anche per la variante inglese. Il che vuol dire che anche le varianti non fanno eccezione alla stagionalità».