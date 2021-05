£$Giro del Vino, 6ª tappa$£. Salite suggestive, da Pecorino

Pubblicato il 13 maggio 2021 | 11:00

La 6ª tappa: Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno

La tappa di oggi: Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno, 160 km



Pecorino:

Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva Docg:

I primi 10 della classifica generale:

Alessandro De Marchi (ISN) in 13h50'44'' Louis Vervaeke (AFC) +42'' Nelson Oliveira (MOV) +48'' Attila Valter (GFC) +1'00'' Nicolas Edet (COF) +1'15'' Aleksandr Vlasov (APT) +1'24'' Remco Evenepoel (DQT) +1'28'' Alberto Bettiol (EFN) +1'37'' Hugh John Carthy (EFN) +1'38'' Egan Bernal (INE) +1'39"

Il percorso completo

l Giro d'Italia è un viaggio alla scoperta del nostro Paese in grado di regalare ad ogni viaggiatore una visita costante delle meraviglie che rendono la nostra Penisola tra le zone più belle del mondo. Tra i simboli dell'Italia c'è senza dubbio il vino e i vigneti da cui nascono le bottiglie; sempre più spesso ormai gli organizzatori della Corsa Rosa cercano di legare le tappe a qualche vino simbolo del nostro patrimonio enologico. Ecco perchè noi di Italia a Tavola abbiamo deciso per questa edizione numero 104 di accompagnare i girini con alcune etichette a nostra scelta, simbolo delle zone attraversate dalla corsa. Da qui e fino alla fine della corsa percorreremo le 21 tappe in calendario analizzando alcune etichette emblema dei territori attraversati, tra nomi blasonati e qualche chicca.Ilriparte dache dirà un po' di più sullo stato di forma dei big della classifica generale visto che l'altimetria presenta salite di 2ª categoria e il primo arrivo in salita al termine di un'ascesa di 15 km con pendenza media del 6%. Largo ai nomi altisonanti: Bernal, Evanepoel, Nibali, Bardet, Almeida, Yates, Hindley. Non sarà della corsa invece Mikel Landa che ieri è caduto rovinosamente a 5km dall'arrivo ed è stato costretto a ritirarsi per le botte riportate ad una spalla. Un vero peccato soprattutto dopo la sua ottima prestazione di Sestola.Una tappa suggestiva con salite appenniniche e passaggi sempre suggestivi, adatta a imboscate e colpi di mano. Ecco perchè abbiamo selezionato ile ilVino che sa di sole, molto sapido, si presenta con note di frutta e fiori gialli per arrivare alle erbe aromatiche ed una serie di suggestioni che lo portano anche alle note minerali.Un vino dai netti profumi floreali e fruttati armoniosamente combinati e presenta caratteristici sentori minerali e un inconfondibile retrogusto di mandorla amara. Le versioni di Verdicchio più giovane sono meglio apprezzate come accompagnamento a piatti di pesce e come piacevole aperitivo. Le versioni più mature e strutturate, invece, possono sostenere piatti a base di carni bianche e primi piatti in genere.