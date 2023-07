Cantina Piazzo, il “ritorno in Alta Langa” con un nuovo vino

Rispetto della tradizione e della loro storia, ma con nuovi progetti dedicati alla sostenibilità: le novità dell’azienda vitivinicola Cantina Piazzo, fondata nel dopoguerra da Armando Piazzo e Gemma Veglia, oggi alla terza generazione. La cantina si trova a San Rocco Seno d'Elvio, una collina di Alba al confine con i territori di Treiso e Barbaresco, circa 80 ettari di vigneti situati sia vicino all’azienda sia nei comuni di Mango, Neviglie, Guarene e Novello, che producono 200mila bottiglie all'anno di cui 55mila solo di Barbaresco, solo da uve di proprietà, con 18 etichette diverse, destinate per il 90% all'export ma con l'intento della proprietà di fare crescere la quota del mercato italiano.

Gli splendidi vigneti della Cantina Piazzo 1/4 La cantina sotterranea di Cantina Piazzo 2/4 Cantina Piazzo produce 200mila bottiglie 3/4 La parola d'ordine di Cantina Piazzo è rispetto per l'ambiente 4/4 Previous Next

Il loro biglietto da visita, il Barbaresco a cui l’azienda ha da sempre dedicato molta attenzione, e poi Barolo, ma anche Moscato d'Asti, Roero Arneis e Barbera d'Alba.

Cantina Piazzo e l’amore per l’ambiente

Già nel 2015 hanno adottato il protocollo Green Experience studiata con Coldiretti Cuneo, su scelte bilanciate di sostenibilità con soluzioni tecniche sostenibili quali l’abolizione dei diserbanti, l’inserimento di nidi per uccelli e pipistrelli, funzionali alla lotta naturale ai parassiti, la tutela della biodiversità e dell’estetica del paesaggio naturale e antropizzato. La vendemmia del 2018 è stata la prima a poter vantare gli effetti dei nuovi parametri con il Barolo Docg Valente, coltivato nei 13 ettari dei vigneti di Novello, entrato in commercio nel 2022. Oltre al nuovo rimpianto di 2,5 ettari di nebbiolo in prossimità della cantina con un approccio sostenibile, un altro passo per raggiungere l’obiettivo di convertire progressivamente tutta la superficie vitata ad altissimi standard di sostenibilità, l’azienda ha deciso di destinare 15 degli 85 ettari situati tra alta e bassa Langa ad un piccolo uliveto e a bosco.

Cantina Piazzo e la cantina sotterranea

Non solo, dopo due anni spesi tra progettazione e severi processi di approvazione nel rispetto dei canoni di un luogo patrimonio dell’Unesco, hanno avviato il cantiere della nuova cantina sotterranea, multifunzionale, multidisciplinare, disegnata dallo Studio Gallo Architetti Associati di Alba che stimano essere pronta per il 2025. Spiegano Simone e Marco, i due fratelli, entrambi enotecnici, alla guida dell’azienda «è un progetto architettonico fortemente legato alla nostra visione di vino e di azienda vinicola, procederà per aree, iniziando dall’ampliamento della cantina con una nuova ampia zona destinata alla vinificazione, seguendo poi con il tunnel sotterraneo di circa 50 metri che conterrà la wine library, la nostra collezione di annate storiche. Infine, la nuova stanza per l’affinamento, gli uffici e la sala degustazione».

Cantina Piazzo e il restyling delle etichette

Con la produzione del 2022, anche il restyling delle etichette disegnate da Marco. In evidenza per ricordare le loro origini il logo “d’ mugiot” (mucchietto in dialetto langarolo) soprannome attribuito al nonno di Armando Piazzo, commerciante di legna, che era solito predisporla in piccoli mucchi, Sono stati introdotti i nomi specifici per evidenziare le identità dei luoghi di ogni singola referenza.

Cantina Piazzo le novità 2023: il vino “Ritorno in Alta Langa”

La novità 2023 è l’Alta Langa che porta l’evocativo nome di Ritorno in, ovvero Ritorno in Alta Langa, per ricordare le origini della famiglia di Armando Piazzo, il fondatore della cantina, originario di San Bovo, il paese intitolato a Bovone, santo protettore del bestiame. Non è infatti un caso che i buoi ed il carico d’uva siano anche il logo della cantina. A settembre è in programma un progetto di vendemmia didattica, una vera esperienza operativa e dopo la vendemmia visita in cantina, degustazione e pic-nic in giardino con le golosità ancora preparate da nonna Gemma, 87 anni, memoria storica della famiglia.

Cantina Piazzo

S. Rocco Seno D'Elvio 31 -12051 Alba (Cn)

Tel 0173 286798