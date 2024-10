Tenuta Bocca di Lupo: il Rinascimento pugliese del vino incontra l'autunno

Nascosta tra le colline delle campagne di Minervino Murge (Bt), Tenuta Bocca di Lupo si trova nell’area Doc Castel del Monte, un luogo famoso per la natura selvaggia e le sfide climatiche che lo caratterizzano. Qui, tra i vigneti che si estendono poco sopra il livello del mare, si trova la cantina progettata in perfetta armonia con le antiche masserie della Murgia, simbolo di un legame profondo con la tradizione.

La Tenuta Bocca di Lupo

La passione, il coraggio e la fiducia nell’enorme potenziale qualitativo della Puglia sono gli elementi che hanno spinto la famiglia Antinori a investire in questa regione. Il sogno di produrre grandi vini da vitigni autoctoni pugliesi ha preso vita in due diverse realtà: Tenuta Bocca di Lupo, nella regione di Castel del Monte, e Tormaresca nel Salento.

Quella presente a Tenuta Bocca di Lupo è una terra povera, tipica dei terreni carsici, capace di produrre vini eleganti, vibranti e verticali. La conduzione biologica non è un fine ma un’opportunità che, da sempre, l’azienda ha potuto cogliere proprio per le caratteristiche uniche della tenuta.

Tenuta Bocca di Lupo: l'essenza dell'Aglianico e la forza del Cabernet

I vitigni autoctoni come Aglianico, Fiano e Moscato insieme a varietà internazionali come Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chardonnay, rappresentano l’anima e il cuore di Castel del Monte e di Tenuta Bocca di Lupo.

Il Bocca di Lupo della Tenuta Bocca di Lupo

Tra le etichette della tenuta, è impossibile non citare Bocca di Lupo, un vino capace di far scoccare la scintilla che ha fatto accendere il sogno enologico della tenuta. La volontà di riscoprire un varietale nobile come l’Aglianico, offrendone un’interpretazione diversa ma altrettanto autentica, ha guidato un progetto lungo oramai più di vent’anni. La piena maturità dei vigneti ha consentito di produrre uve profonde e adatte alla produzione di un vino dal grande potenziale di invecchiamento.

Il Locone di Tenuta Bocca di Lupo

Un percorso in continua evoluzione: recentemente l’azienda pugliese ha presentato Locone, un Cabernet dal colore porpora intenso, che prende il nome dall’omonimo lago, un invaso artificiale situato nei pressi di Minervino Murge. Nel corso degli anni, questo luogo è diventato un bacino idrologico, ricco di fauna e flora lacustre, essenziale per dare vita a una zona carsica, bianca e “povera” come quella dell'alta Murgia.

L'autunno a tavola con i vini rossi di Tenuta Bocca di Lupo

In l'autunno, i vini della Tenuta Bocca di Lupo esprimono al meglio la loro eleganza e complessità, sposandosi perfettamente con i sapori ricchi e avvolgenti della cucina pugliese di stagione. Il Bocca di Lupo, frutto di uve Aglianico in purezza è perfetto per la stagione, periodo in cui i piatti della tradizione diventano più robusti e saporiti. Si può abbinare con le Orecchiette al ragù di braciole, in cui il sugo denso e saporito richiede un vino capace di sostenere e valorizzare la componente aromatica; o con l'Agnello al forno con patate e funghi cardoncelli, in cui le note terrose dei funghi e la delicatezza dell'agnello trovano un equilibrio perfetto con la struttura robusta e i tannini setosi del Bocca di Lupo.

La bottaia di Tenuta Bocca di Lupo

Il Locone, con il suo carattere deciso e moderno, la sua freschezza e complessità è il compagno ideale per piatti autunnali più speziati e saporiti, capaci di esaltarne la struttura. Si sposa alla perfezione con una Pasta al forno con salsiccia e funghi, in cui la sapidità della salsiccia e il gusto intenso dei funghi trovano un partner ideale; o con il Cinghiale in umido con olive, un piatto robusto e selvatico in cui il cinghiale viene bilanciato dalle note fresche e speziate del Cabernet, mentre le olive aggiungono un tocco salino che esalta la persistenza del vino.

Tenuta Bocca Di Lupo

Contrada Torre D`Isola, Località Tofano - 76013 Minervino Murge (Bt)

Tel 0883 692631