Ribaldoni di Villa Rosa: vino cru nel Chianti Classico firmato Cecchi

Villa Rosa è una delle ultime acquisizioni di famiglia Cecchi. Rilevata nel 2015 dalla famiglia Lucherini Bandini che ne era stata attenta custode per quasi 70 anni, rappresenta un ritorno alle origini perché Cecchi significa Chianti Classico anche se poi l’azienda ha investito in altre zone ad alta vocazione vitivinicola in Toscana ed in Umbria.

Villa Rosa si estende per 126 ettari di cui una trentina a vigneto e 15 a oliveto, su terreni calcarei a matrice argillosa caratterizzati da profili eterogenei che uniscono la roccia di tipo alberese ai galestri scistosi. I 26 ettari vitati produttivi sono divisi fra tre aree diverse per terreno ed esposizione: Palagione, il vigneto più vecchio e multivarietale e Villa, più recente, interamente a Sangiovese.

L'essenza del Chianti Classico: Ribaldoni, un vino di struttura e eleganza

C’è poi Casetto, che si trova nella parte più elevata e Ribaldoni, che è stato oggetto di rinnovamento con le migliori selezioni clonali di Sangiovese. Da questo vigneto, il più giovane dell’intera tenuta, nasce un Chianti Classico Docg che porta il suo stesso nome. Un vero Cru. Le viti di Ribaldoni si trovano ad un’altitudine compresa tra i 255 e i 290 m sul livello del mare, su terreni di medio impasto argilloso - limoso esposti a nord ovest: caratteristiche che permettono a questo vino di sviluppare struttura, complessità e al tempo stesso freschezza e sapidità.

Questi tratti sono maggiormente evidenti nell’annata 2020, dove l’estate è stata calda ma senza eccessi con momenti di pioggia che hanno favorito la crescita dell’uva. Il processo di vinificazione è tradizionale, con una fermentazione di 5 giorni che precede due settimane di macerazione sulle bucce e un affinamento di 12 mesi in Tonneaux di rovere e almeno 6 mesi in bottiglia. Questo vino, prodotto in 13.000 bottiglie, si presenta di un colore rosso rubino abbastanza intenso.

Al naso si apre con note pronunciate di frutta rossa che sfociano in sentori floreali. Il palato è morbido e pieno, con tannini vibranti che conducono a un finale lungo e sapido. È un vino che rispecchia le più radicate tradizioni vinicole del territorio, presentandosi allo stesso tempo con un sorso moderno e al passo con le tendenze contemporanee.

Villa Rosa

Località Villarosa - 53011 Castellina in Chianti (Si)

Tel 0577 54311