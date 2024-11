Tignanello celebra i 50 anni con un'asta da record a Londra

Un evento storico per gli appassionati di vino e collezionisti: il 26 e il 27 novembre, Christie's King Street a Londra (Inghilterra) ospiterà l'asta più completa mai organizzata per un produttore italiano, dedicata al leggendario Tignanello dei Marchesi Antinori. Questa eccezionale vendita includerà quasi tutte le annate prodotte, dalla prima iconica del 1971 fino alla futura 2024. La collezione comprende formati speciali, tra cui Magnum, doppi Magnum, una Mathusalem da 6 litri e l'unica Nabuchodonosor da 15 litri mai realizzata per Tignanello. L'evento celebra i 50 anni dal lancio del Tignanello 1971, vino simbolo del movimento “Super Tuscan” e della rinascita dell'enologia italiana.

Tignanello: 50 anni di eccellenza all'asta da Christie's

Provenienti direttamente dalla cantina della Tenuta Tignanello, i 40 lotti rappresentano un viaggio attraverso cinque decenni di eccellenza vitivinicola. La collezione spazia dal 1971 al 2021, con l'eccezione dell'annata 1975, includendo anche una barrique inedita del 2024, una novità assoluta per un produttore italiano in asta da Christie's. Tra i pezzi più rari figurano tre bottiglie del 1971, mai rese disponibili per un'asta fino a oggi, autentici testimoni di una rivoluzione che ha ridefinito il panorama del vino di qualità.

Tim Triptree MW, international director of wine di Christie's, ha dichiarato: «Siamo davvero entusiasti di presentare un'opportunità unica nella vita di poter acquistare bottiglie rarissime e formati unici di Tignanello, messi a disposizione direttamente dalla storica tenuta toscana. Inoltre, le annate più storiche di Tignanello, dalla 1971 alla 1989, sono state recentemente verificate, ricondizionate e nuovamente ritappate, e sono quindi garantite e in perfette condizioni per i fortunati acquirenti. È stato un piacere lavorare con Marchesi Antinori, al fine di portare all'asta questa straordinaria collezione in occasione dei 50 anni di Tignanello».

L'asta di Tignanello a Londra da Christie's

Il clou: annata speciale ed esperienza di lusso

Il lotto più esclusivo celebra i 50 anni di Tignanello con una selezione completa dell'annata 2021. Oltre a sei bottiglie in formati vari, tra cui una Balthazar da 12 litri, il pacchetto include un'esperienza senza pari: una visita privata alla Tenuta Tignanello con degustazioni, pranzo, cena e pernottamento. Gli acquirenti godranno anche di un volo privato a bordo di un jet Flexjet Praetor 600, con partenza da un aeroporto europeo a scelta e arrivo a Firenze. A bordo, saranno coccolati dai servizi di alta gamma che hanno reso Flexjet un leader mondiale dell'aviazione privata.

I vigneti della Tenuta Tignanello

La Barrique 2024: un'opportunità irripetibile

Per la prima volta nella storia di Tignanello, sarà offerta all'asta una barrique dell'annata 2024. L'acquirente avrà la possibilità di decidere i formati delle bottiglie da produrre, ricevendo anche una Nabuchodonosor da 15 litri, unica nel suo genere. Tutte le bottiglie prodotte dalla barrique potranno essere personalizzate, rendendo questo lotto un'opportunità ineguagliabile per i collezionisti.

Un tributo al vino icona dei “Super Tuscan”

Lanciato nel 1971 e presentato al pubblico nel 1974, Tignanello è stato il primo vino italiano a essere affinato in barrique e a combinare Sangiovese con varietà internazionali come Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Questo audace approccio ha segnato l'inizio dell'era dei “Super Tuscan”, posizionando l'Italia ai vertici del panorama enologico mondiale. Dunque, in poche parole, l'asta di Christie's non sarà solo un'occasione per acquisire rarità senza precedenti, ma anche per celebrare il percorso e l'innovazione di uno dei vini più prestigiosi al mondo. Un appuntamento imperdibile per rendere omaggio a un'icona dell'enologia.