Vino novello: le Cantine Volpetti trionfano al Concorso nazionale di Roma

Si è conclusa con un grande successo la diciottesima edizione del Concorso nazionale "Miglior novello d'Italia", organizzato dal Nuovo Istituto nazionale del vino e dell'olio novello. La manifestazione, che ha avuto luogo nell'ambito dell'Excellence Food Innovation, ha visto il trionfo delle Cantine Volpetti di Ariccia, con il loro vino novello "Note d'Autunno", che ha battuto ben 25 campioni provenienti da tutte le regioni italiane.

Il Miglior novello d'Italia è delle Cantine Volpetti

Miglior Novello d'Italia, i vincitori

La giuria tecnica del concorso, composta da esperti del settore come Daniele Lombardi, enologo, Ilenia Canino, sommelier Ais, e Gianluca Marchesani, giornalista e sommelier ambasciatore delle Città del Vino, ha premiato la qualità e l'autenticità del novello delle Cantine Volpetti. Ecco la classifica finale:

Cantine Volpetti - Ariccia (Rm) Velenosi - Ascoli Piceno Casa Vinicola Criserà - Reggio Calabria

Oltre ai primi tre classificati, sono stati assegnati diversi premi speciali. La Menzione speciale per le sensazioni olfattive è andata a Colli Cimini di Vignanello (Vt), mentre quella per le sensazioni gustative è stata attribuita a Upal di Cisternino (Br). Inoltre, la Menzione speciale per la vinificazione è stata assegnata a Ornella Bellia di Pramaggiore (Ve).

Concorso nazionale Miglior novello d'Italia: i vini vincitori

Il concorso ha anche riconosciuto alcune cantine per il loro impegno nella comunicazione e nella valorizzazione del novello. Il premio "Novello Amore mio" è stato assegnato a Carpineto di Greve in Chianti (Fi) e a Telaro di Galluccio (Ce), mentre un attestato di merito è andato a Cantine Spadafora1915 di Mangone (CS), per il novello più richiesto durante il Salone Excellence.

Il rinascimento del Vino novello

Una delle novità di quest'edizione è stata la collaborazione con il mondo dell'arte. Gli organizzatori hanno dato l'opportunità ai vincitori di utilizzare etichette artistiche, realizzate da noti artisti contemporanei. Durante la cerimonia, è stata presentata una bottiglia di novello della cantina Dorgali con l'etichetta firmata dall'artista Tommaso Cascella. Per l'edizione 2025, l'artista scelto per l'etichetta sarà Giuseppe Gallo.

La bottiglia di novello della cantina Dorgali con l'etichetta firmata dall'artista Tommaso Cascella

Nel suo intervento conclusivo, Fabio Bonanno, dell'assessorato Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, ha sottolineato l'importanza di formazione, identità e cultura per la rivalorizzazione del novello, ponendo l'accento sulla possibilità di far crescere il mercato di questo vino anche attraverso il mondo Ho.Re.Ca. (Hotel, Ristorazione, Catering).

Vino novello verso il futuro

L'assessora Sabrina Alfonsi ha espresso soddisfazione per il successo del concorso e per l'opportunità di rilanciare il novello come prodotto di qualità. «Il novello può essere un veicolo ideale per avvicinare i giovani al mondo del vino, spesso percepito come troppo formale e distante. È fondamentale legare il prodotto al territorio e alla sostenibilità per renderlo ancora più interessante» ha affermato.

Tommaso Caporale, direttore dell'Istituto nazionale del vino e dell'olio novello, ha inoltre parlato di un possibile segnale di ripresa per il settore, con un aumento della produzione di novello rispetto all'anno precedente. La sua speranza è che la qualità del novello possa stimolare una ripresa dei consumi e contribuire a rafforzare la posizione del vino novello come un simbolo di made in Italy di eccellenza. Con il miglior novello d'Italia prodotto nella provincia di Roma, il concorso si conferma come un'importante occasione per rilanciare questo prodotto in tutta Italia, rafforzando il legame tra qualità e territorio.