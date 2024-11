Praeclarus Rosé brut: il Pinot Nero secondo Cantina San Paolo

La Cantina San Paolo di San Paolo (Bz) ha lanciato il suo nuovo Praeclarus Rosé Brut. Questo nuovo spumante rappresenta una pietra miliare nell’evoluzione della linea Praeclarus, nota per la sua qualità e l’adozione del metodo classico, e affianca il Brut e il Pas Dosé millesimato.

La Linea Praeclarus: un’eccellenza dell’Alto Adige dal 1979

Il marchio Praeclarus, nato nel 1979 dall’iniziativa di tre viticoltori di San Paolo, è oggi uno tra i marchi di spumanti più prestigiosi dell’Alto Adige. Creato per dare voce alle peculiarità dei vigneti di Appiano, questo progetto ha portato alla realizzazione di spumanti che combinano tradizione e innovazione, basati su vitigni selezionati e tecniche di vinificazione classiche.

La gamma iniziale comprendeva il Praeclarus Brut, uno spumante ottenuto esclusivamente da uve Chardonnay raccolte in vigneti selezionati intorno a San Paolo. Con il passare del tempo, la linea si è arricchita con l’introduzione di un Pas Dosé millesimato, che rappresenta il vertice qualitativo della gamma. Il recente lancio del Praeclarus Rosé Brut espande ulteriormente l’offerta, introducendo il prestigioso Pinot Nero come vitigno primario.

La forza del Pinot nero e l’eleganza dello Chardonnay

Il nuovo Praeclarus Rosé Brut nasce da un’attenta selezione di uve, con una cuvée composta per l’80% da Pinot Nero e per il 20% da Chardonnay. «Il Pinot Nero di San Paolo – dichiara l’enologo Philipp Zublasing – raggiunge livelli qualitativi eccezionali, esprimendo al massimo il carattere e la forza di questo vitigno». La scelta del Pinot Nero offre al Praeclarus Rosé Brut una struttura distintiva, mentre lo Chardonnay dona eleganza e raffinatezza, completando l’armonia del vino.

Zublasing evidenzia come la Cantina San Paolo, storicamente orientata verso vitigni a bacca bianca, abbia individuato nel Pinot Nero il vitigno rosso di maggior importanza. Con il Praeclarus Rosé Brut, il Pinot Nero viene interpretato in una chiave spumantistica che mette in risalto il suo potenziale espressivo.

Le caratteristiche del Praeclarus Rosé Brut

I vigneti da cui proviene il Praeclarus Rosé Brut si trovano sulle pendici del Monte Macaion, a un’altitudine tra i 300 e i 500 metri sul livello del mare. Il terreno dolomitico calcareo, arricchito da depositi sabbiosi e argillosi, insieme alla favorevole esposizione a sud-est e all’influenza dei venti provenienti dal massiccio della Mendola, creano un microclima ideale per la viticoltura di alta qualità.

L’equilibrio tra acidità e zuccheri nelle uve viene raggiunto grazie alle ampie escursioni termiche tra giorno e notte, caratteristica del territorio. La vendemmia, effettuata manualmente nelle prime ore del mattino, preserva la freschezza e la qualità dei grappoli. Dopo una pressatura soffice a grappolo intero, il vino base matura in vasche di acciaio per diversi mesi, mentre la rifermentazione in bottiglia e l’affinamento sui lieviti di almeno 24 mesi completano il processo produttivo.

Praeclarus Rosé Brut: eleganza nel calice

Nel bicchiere, il Praeclarus Rosé Brut si presenta con un elegante colore rosato, dalle sfumature che richiamano la buccia di cipolla, e un perlage finissimo. Al naso, si distinguono intense note di frutti rossi, accompagnate da sentori di pesca e arancia, mentre al palato emerge una struttura sapida e un finale rotondo e persistente. Questo profilo gustativo lo rende uno spumante versatile, ideale sia per aperitivi che per abbinamenti gastronomici più complessi.

Obiettivi di produzione e espansione della linea

La linea Praeclarus si è affermata nel tempo come uno tra i marchi di spumanti metodo classico più apprezzati in Italia, con una crescita costante nei volumi di produzione e nelle vendite. Attualmente, la produzione complessiva si attesta intorno alle 43mila bottiglie all’anno, ma si prevede di raggiungere quota 60mila entro il 2030. «Praeclarus è un progetto spumantistico indipendente e parallelo alla nostra produzione di vini fermi - spiega Tobias Leimgruber, direttore commerciale e marketing della Cantina San Paolo - Il lancio del nuovo Praeclarus Rosé Brut ci permette di offrire una gamma completa di spumanti metodo classico, consolidando la nostra presenza sul mercato degli spumanti di qualità».

Cantina San Paolo, il direttore commerciale Tobias Leimgruber e l'enologo Philipp Zublasing (Foto: Alex Filz)

La storia di Cantina San Paolo

Fondata nel 1907, la Cantina San Paolo è una cooperativa vitivinicola che riunisce circa 200 soci, con vigneti distribuiti su 185 ettari. Situata nel comune di Appiano sulla Strada del Vino, la cantina si è affermata come una delle realtà più rappresentative del panorama vitivinicolo dell’Alto Adige.

Il marchio Praeclarus, introdotto nel 1979 dai viticoltori Hans Ebner, Hansjörg Dona e Hans Kleon, ha contribuito a portare la produzione di spumanti dell’Alto Adige a un livello di eccellenza. Negli anni, la linea è stata continuamente rinnovata e arricchita, interpretando la tradizione spumantistica locale e valorizzando il territorio altoatesino.

Cantina San Paolo, con il marchio Praeclarus, si conferma così un punto di riferimento nella produzione di spumanti metodo classico, simbolo della tradizione e della qualità che caratterizzano il panorama enologico dell’Alto Adige.

Cantina San Paolo

Via Schloss Warth 21 - 39057 San Paolo (Bz)

Tel 0471 180 7700