Vino rosso Dinamico L'Astemia: Sandra Vezza firma l'edizione limitata

Per il Vino Rosso Dinamico Limited Edition dell'azienda L'Astemia (da L’Astemia pentita nell’autunno 2024 ha cambiato nome in L’Astemia), le sinuose bottiglie uomo e donna disegnate da Sandra Vezza nella confezione abito da sera, sono realizzate grazie a una particolare tecnica decorativa, diventando delle vere e proprie elementi di design da collezione. Grafica accattivante proprio in linea con l’animo pop che contraddistingue il visionario progetto della fondatrice dell’azienda, sono state pensate come metafora del lato “maschile” e “femminile” del vino: due mondi paralleli e profondamente interconnessi, come lo Yin e lo Yang, che si completano a vicenda.

Racchiudono un assemblaggio importante, niente denominazioni, ma semplicemente un’edizione limitata. Un vino rosso potente, ricco ed elegante, con lievi riflessi granati, dalle note di more e ciliegia che evolvono in sentori di cuoio e prugna matura, rivelando un piacevole accenno di legno. L’Astemia pentita, la prima cantina vitivinicola pop nata proprio sulla collina dei Cannubi, ha completato la transizione biologica dei vigneti, cambiato il nome, fatto un restyling delle bottiglie e cambiato la figura dell’enologo.