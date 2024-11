Il Whisky torna di moda, anche tra i più giovani. E il mercato globale cresce

Secondo recenti analisi di settore, il mercato globale del whisky si prepara a superare i livelli pre-pandemia, con un valore stimato di 89 miliardi di dollari nel 2024. Questo dato, riportato da Statista, evidenzia una crescita costante che dovrebbe portare il settore a 104 miliardi entro il 2029, con un tasso annuo del 3,2%. Oltre alla ripresa economica, questa dinamica è sostenuta da una trasformazione del panorama dei consumatori - con i giovani in aumento - e da innovazioni significative da parte delle aziende.

Whisky, crescita e nuovi consumatori

Le analisi del Financial Times e di YouGov indicano come il whisky stia conquistando un pubblico più giovane, con un aumento del 25% nel consumo tra i 18-25 anni dal 2021. I Millennial, in particolare, prediligono la qualità rispetto alla quantità, mentre il pubblico femminile rappresenta ora oltre il 35% dei consumatori in Regno Unito e Stati Uniti, secondo Distill Ventures. Chiara Pigini, marketing manager di Mavolo Beverages, sottolinea: «Il settore coinvolge un bacino sempre più ampio, grazie a prodotti che uniscono innovazione e tradizione, con brand come Brave New Spirits che ridefiniscono lo storytelling e l’esperienza del whisky». La crescita del mercato è supportata da strategie creative delle aziende, come dimostra Brave New Spirits con la sua linea Whisky Heroes. Caratterizzate da etichette in stile fumetto e qualità premium, queste bottiglie attirano un pubblico diversificato. Pigini spiega come tali proposte consolidino il whisky come bevanda contemporanea e dinamica.

Whisky, i trend

Secondo Verified Market Reports, il mercato del whisky sarà guidato nei prossimi anni da sette tendenze principali. In primo luogo, la premiumization rappresenta una delle direttrici più rilevanti, con un crescente interesse dei consumatori verso whisky artigianali e invecchiati, capaci di offrire esperienze sensoriali uniche e di alta qualità. Allo stesso tempo, la diversità di sapori si sta ampliando grazie alle distillerie artigianali, che introducono nuovi ingredienti e tecniche di produzione per arricchire ulteriormente l’offerta. Un'altra tendenza emergente è quella delle bevande ready-to-drink (Rtd) a base di whisky, sempre più apprezzate dalle nuove generazioni per la loro praticità e il gusto ricercato. Parallelamente, il whisky si consolida come elemento fondamentale nella mixology moderna, grazie alla sua versatilità e alla complessità aromatica, che lo rendono ideale per la creazione di cocktail innovativi.

Anche il turismo del whisky sta conoscendo una crescita significativa, con un numero sempre maggiore di persone interessate a visitare le regioni produttrici per vivere esperienze immersive e approfondire la cultura di questo distillato. In cucina, il whisky si sta affermando come ingrediente innovativo, con molti chef che ne esplorano le potenzialità per esaltare i sapori dei loro piatti. Infine, il whisky si sta affermando come un’opportunità di investimento, con prodotti rari e invecchiati che attraggono l’attenzione di collezionisti e investitori, consolidando il valore del distillato oltre il semplice piacere del consumo. Questi trend delineano un mercato in continua evoluzione, capace di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più diversificata.