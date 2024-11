Rive Signature: tre Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg di Val d'Oca

Un paesaggio suggestivo, pochi edifici sparsi e una strada tortuosa tra le colline delle Prealpi Trevigiane, nella zona tra Valdobbiadene e Conegliano (Tv). Questo è lo scenario di Val d’Oca, una collina coltivata a Glera, la varietà di uva bianca usata per il Prosecco, parte di un territorio protetto come Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2019.

La cantina Val d'Oca (foto: Mattia Mionetto)

La Cantina Produttori di Valdobbiadene, una cooperativa di circa 600 soci viticoltori con oltre 1000 ettari di vigneti, ha scelto Val d’Oca come nome per il suo marchio premium destinato al settore Horeca, un simbolo di eccellenza per il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg.

Rive Signature: identità del territorio nel calice

La Rive Signature è una linea esclusiva che raccoglie tre referenze dedicate al canale Horeca, con uve provenienti da alcune delle colline più ripide dell’area del Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. Ogni “Riva” riflette le diverse sfumature del terroir, che la cantina valorizza attraverso un approccio lontano da ogni logica di standardizzazione.

Le colline del Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg (foto: Mattia Mionetto)

si distinguono per i suoli ricchi di argilla, privi di scheletro e molto profondi; Rive di San Pietro di Barbozza presentano terreni franco limosi, con substrati morenici e tessitura scheletrica;

presentano terreni franco limosi, con substrati morenici e tessitura scheletrica; Rive di Colbertaldo sono caratterizzate da suoli franco argillosi, dove le radici trovano un substrato roccioso a media profondità.

Da questi cru di collina, i vignaioli, definiti “eroici” per le sfide legate alla coltivazione in aree impervie, raccolgono a mano le uve per creare tre etichette dal carattere unico: Rive di Santo Stefano Extra Brut, Rive di San Pietro di Barbozza Brut, e Rive di Colbertaldo Extra Dry. Questi vini esprimono diverse sfumature zuccherine e caratteristiche, rivelando le peculiarità del territorio in ogni sorso.

La degustazione: tre Rive, tre esperienze sensoriali

Rive di Santo Stefano Extra Brut

Rive di Santo Stefano Extra Brut di Val d'Oca (foto: Mattia Mionetto)

Dal colore giallo verdolino, Rive di Santo Stefano Extra Brut regala al naso note di fiori bianchi, zagara e pesca bianca. Al palato, si presenta vibrante e sapido, con sfumature balsamiche e delicati accenti di frutta fresca, donando una percezione complessiva di eleganza e finezza.

Rive di San Pietro di Barbozza Brut

Rive di San Pietro di Barbozza Brut di Val d'Oca

Con un colore giallo paglierino dai riflessi verdolini, Rive di San Pietro di Barbozza Brut sprigiona profumi di fiori bianchi, lemongrass e mela verde. In bocca si ritrovano fresche note sapide e un finale fruttato, che rendono questo Prosecco particolarmente vivace.

Rive di Colbertaldo Extra Dry

Rive di Colbertaldo Extra Dry di Val d'Oca (foto: Mattia MIonetto)

Di un intenso giallo paglierino, Rive di Colbertaldo Extra Dry presenta note olfattive di albicocca, pesca matura, glicine e fiore d’acacia. Il perlage è elegante e persistente, mentre al gusto si distingue per aromi fruttati, con un tipico sentore di mela renetta che conferisce complessità e persistenza.

Le radici di Val d’Oca: storia e cooperazione

La storia di Val d’Oca ha inizio con la Cantina Produttori di Valdobbiadene, fondata nel 1952 grazie all’impegno di 129 agricoltori con lo scopo di ricostruire il territorio e la comunità nel secondo dopoguerra. Uniti da uno spirito cooperativo e lungimirante, questi viticoltori hanno gettato le basi di una realtà che, negli anni, è diventata un riferimento di eccellenza e innovazione nel settore vinicolo.

La nascita di Val d’Oca ha rappresentato un nuovo capitolo di questa storia, pensato per affrontare le sfide moderne e promuovere il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg nei mercati globali. Questo brand, simbolo di un equilibrio tra rispetto della tradizione e innovazione, è il frutto di una passione collettiva per la viticoltura e per il territorio. Val d’Oca è l’emblema di una produzione che unisce il classico e il contemporaneo, con l’intento di comunicare al mondo la qualità e il valore del paesaggio da cui trae origine.

Val d'Oca

via per S. Giovanni 45 - 31049 Valdobbiadene (Tv)

Tel 0423 070056