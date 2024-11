Merano WineFestival 2024: 86 i vincitori del The WineHunter Award Platinum

La prima serata del Merano WineFestival si è conclusa in grande stile con la premiazione dei The WineHunter Award Platinum, dedicati a prodotti che hanno superato i 95 punti su 100 nella guida The WineHunter, compilata da 14 commissioni di esperti sotto la direzione di Helmuth Köcher. Il massimo riconoscimento nel 2024 è andato a 46 vini nella categoria Wine e a 40 eccellenze nelle sezioni Food, Spirits e Beer. A cinque produttori è andato inoltre il The WineHunter Honour Award, premio speciale per Genialità, Famiglia, Innovazione, Conquista e Territorio. Questi riconoscimento, tra i più ambiti del settore, celebra vini, specialità gastronomiche, distillati e birre che rappresentano l'eccellenza italiana e internazionale per qualità, armonia e rispetto della materia prima.

In collaborazione con il giornalista Andrea Radic, Köcher ha assegnato i The WineHunter Honour Award a cinque aziende simbolo di valori unici:

Honour Award alla Genialità : Elena Casadei per la linea Le Anfore, che ha saputo rinnovare l’antica pratica dell’affinamento in anfora.

: Elena Casadei per la linea Le Anfore, che ha saputo rinnovare l’antica pratica dell’affinamento in anfora. Honour Award alla Famiglia : Famiglia Tommasi, custode di sette territori viticoli, con un forte legame alla tradizione.

: Famiglia Tommasi, custode di sette territori viticoli, con un forte legame alla tradizione. Honour Award all’Innovazione : Cantina Librandi, pioniera nella valorizzazione dei vitigni calabresi attraverso ricerca e “giardini varietali”.

: Cantina Librandi, pioniera nella valorizzazione dei vitigni calabresi attraverso ricerca e “giardini varietali”. Honour Award alla Conquista : Tenute Lunelli, che con le sue “bollicine di montagna” è riconosciuta nel panorama internazionale, fino alla Formula 1.

: Tenute Lunelli, che con le sue “bollicine di montagna” è riconosciuta nel panorama internazionale, fino alla Formula 1. Honour Award al Territorio: Associazione Vignaioli Colline di Riparbella, che ha saputo fare squadra e promuovere il territorio come motore di crescita.

The WineHunter Award Platinum - Categoria Wine

Abruzzo Jasci & Marchesani | 2020 Janù Montepulciano d’Abruzzo DOC

Alto Adige - Südtirol Alois Lageder | 2021 Casòn Vigneti Delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten IGT Cantina Kurtatsch | 2016 Tres Alto Adige / Südtirol DOC Cantina San Michele Appiano | 2019 Appius Alto Adige / Südtirol DOC Schreckbichl – Colterenzio | 2020 Lr Alto Adige / Südtirol DOC Sektkellerei Arunda | S.A. Arunda Perpetuum Alto Adige / Südtirol DOC Tenuta St. Quirinus | 2021 Planties Amphora Mitterberg IGT

Basilicata Cantina di Venosa | 2021 Matematico Basilicata IGT

Campania Fontanavecchia | 2020 Libero "B" Particella 148 Falanghina Del Sannio DOC Fonzone | 2020 Lfc Greco Di Tufo DOCG Quintodecimo | 2023 Giallo D'Arles Greco Di Tufo DOCG

Friuli-Venezia Giulia Alessio Dorigo | 2019 Montsclapade® Friuli Colli Orientali DOC Vie di Romans | 2022 Ciampagnis Friuli Isonzo DOC

Liguria Possa | 2021 Uww Underwater Cinque Terre Sciacchetrà DOP

Lombardia Cà del Bosco | 2019 Vintage Collection Franciacorta DOCG Monte Rossa | 2016 Cabochon Franciacorta DOCG Nino Negri | 2021 Sfursat 5 Stelle Sforzato Di Valtellina DOCG

Piemonte Bersano | 2017 Barolo DOCG Domenico Clerico | 2020 Aeroplanservaj Barolo DOCG Elio Grasso | 2020 Gavarini Chiniera Barolo DOCG Montalbera | 2021 “Il Fondatore” Ruché di Castagnole Monferrato Riserva DOCG

Sicilia Planeta | 2022 Passito di Noto DOC

Toscana Castello di Querceto | 2018 Querceto Romantic Colli Della Toscana Centrale IGT Fontodi | 2021 Flaccianello Della Pieve Colli Della Toscana Centrale IGT Il Marroneto | 2019 "Madonna Delle Grazie" Brunello Di Montalcino DOCG Michele Satta | 2021 Marianova Bolgheri DOC Ornellaia | 2021 Ornellaia Bolgheri DOC Ricasoli | 2020 Casalferro Toscana IGT Tua Rita | 2021 Redigaffi Toscana IGT

Trentino San Leonardo | 2019 San Leonardo Vigneti Delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten IGT

Umbria Lungarotti | 2019 Rubesco Torgiano Rosso Riserva DOCG Tenute Lunelli – Tenuta Castelbuono | 2017 Carapace Lunga Attesa Montefalco Sagrantino DOCG

Valle d’Aosta La Crotta di Vegneron | 2021 Prieure Valle D'Aosta DOP



The WineHunter Award Platinum – Amphora

Alto Adige – Südtirol Tröptalhof | 2020 Garnellen VDT

Piemonte Luca Leggero Villareggia | 2020 Rend Nen VDT

Sardegna Tenuta Olianas | 2021 Migiu IGT

Valle d’Aosta Rosset Terroir | 2022 Chambave Muscat Valle d’Aosta DOP



The WineHunter Award Platinum – Old Vintage

Abruzzo Bio Cantina Orsogna | 2013 Aete Terre Di Chieti IGT Castorani | 2014 Dieci Inverni Colline Pescaresi IGT

Lombardia Berlucchi Franciacorta | 2013 Palazzo Lana Extreme Franciacorta DOCG

Piemonte Massimo Pastura – Cascina La Ghersa | 2012 Derthona Timian "Riserva X - 10 Anni" Colli Tortonesi DOC Rocche dei Manzoni | 2012 Vigna Madonna Assunta La Villa Barolo DOCG

Sardegna Attilio Contini | 1979 Antico Gregori Vernaccia Di Oristano DOC

Sicilia Francesco Intorcia & Figli | 2014 Vintage Oro Marsala DOC

Toscana Bucciarelli – Antico Podere Casanova | 2008 Occhio Di Pernice Vin Santo Del Chianti Classico DOC

Trentino Endrizzi | 2014 Masetto Privé Trento DOC



Categoria Food

Abruzzo Azienda Agricola Ramo di Mandorlo | Zafferano stimmi e fiori L’Olivicola Casolana Soc. Coop. Agricola | Olio Extravergine di oliva Monocultivar “Intosso” Pastificio Artigiano Cav. Giuseppe Cocco | Chitarra antica a matassa Rustichella d’Abruzzo | Spaghetti bio Senatore Cappelli Tenuta Fiorentino | Nonna Annina Miele di acacia allo zafferano

Campania Famiglia Caldarelli srl | Panettone Classico

Emilia-Romagna Acetaia Sereni | Serenissimo in Anfora Capriss | Capreggio Caseificio Sociale Allegro | Parmigiano Reggiano 70 Mesi Fratelli Pelizziari Prosciutti | Culatta Gianferrari - I Salumi Di Canossa | Culatello Il Vascello Del Monsignore - Antica Acetaia | Balsamico Il Principe Nero Invecchiato 100 Anni Salumificio Leoni | Prosciutto Arrosto 100% Italiano "Aronne Leoni Riserva" Up Stream Italiana | Filetto Reale Upstream

Lazio Nesler – Cibo Vivo | Salsa Ariete Bio

Lombardia Calvisius Caviar | Calvisius Neropuro Gioporro – Sep Valtellina | Prosciutto di Wagyu San Faustino | Robiola di capra Selezione76 | Gran Culazza Riserva 2016

Marche Giorgio Poeta | Carato Gran Cru= % Lavorazione Artigianale La Pasta di Aldo | Pasta Neno

Molise Fattoria Molisano | Cocciocavallo formaggio a pasta filata

Sicilia Iass | Pistilli di Zafferano dell’Etna

Toscana Mafalda | Lardo di Colonnata IGP Slitti Experience | Fino De Aroma Madagascar Tavoletta 75 G. Bio

Trentino Black Sheep Pasticceria Di Alta Qualità Bio, Raw E Vegan | Crema Mandorla di Sicilia 70% Salumeria Belli | Carne salada

Veneto Latteria Moro | Cre-moro al tartufo Lo Specialista | Tiramisù classico al caffè Loison Pasticceri dal 1938 | Tosa Fondente



Categoria Spirits

Alto Adige – Südtirol Roner spa Distillerie | Ter Lignum Whisky

Campania Assuntinadicapri.com | Mandarino dei Campi Flegrei Dovel Import srl | Levira – Adamus Dry Gin

Friuli-Venezia Giulia Nonino Distillatori | ùE® Acquavite D'Uva Monovitigni® Riserva Nonino Anniversary Aged 5 Years

Marche Vinocru | Landdrea London Dry Gin Navy Strength

Piemonte Distilleria Sibona | Grappa Riserva Invecchiata In Botti Da Sauternes

Scozia Cuspid Selections | Cuspid Spirits - Scotch Whisky - Blair Athol

Toscana Nannoni Grappe | Grappa Di Brunello 20 Anni Riserva



Categoria Beer