La birra si prende anche l'inverno, tra piaceri casalinghi e abbinamenti

L’inverno, stagione dei piaceri semplici e delle atmosfere intime, sta trasformando le abitudini di consumo degli italiani. Secondo l’ultima indagine BVA Doxa per il Centro Informazione Birra (Cib) di AssoBirra, la birra si conferma un elemento di rilievo nei momenti di comfort e convivialità, diventando parte integrante dei cosiddetti “soft pleasure”: quei rituali quotidiani che includono relax, condivisione e riscoperta della tradizione.

Birra e cibo: le abitudini degli italiani

Per l’86% degli intervistati, la casa rappresenta il fulcro delle esperienze invernali, con attività rilassanti come guardare la TV (70%) o concedersi una doccia calda (62%). La birra emerge come bevanda apprezzata in questo contesto, scelta dal 48% degli italiani, superando anche il vino (46%). La Gen Z, in particolare, associa la birra a momenti creativi e dinamici come cucinare o decorare per le feste, mentre i Millennials e la Gen X la collegano maggiormente a situazioni di relax e convivialità.

Birra e food pairing: nuove tendenze gastronomiche

La birra trova un ruolo chiave anche nelle tavole invernali. Circa un terzo degli intervistati considera la birra un elemento che arricchisce l’esperienza culinaria, grazie alla sua versatilità negli abbinamenti. Tra i cibi più apprezzati spiccano salumi e focacce (51%), seguiti da bruschette (47%) e formaggi (41%). Questo trend conferma una crescente attenzione dei consumatori italiani per il food pairing, con un approccio più consapevole e orientato alla valorizzazione dei sapori.

«La cucina italiana, con la sua autenticità e raffinatezza, trova nella birra un elemento chiave, capace di arricchire ogni portata e dialogare con i sapori senza mai sovrastarli», spiega Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi. «Durante le festività natalizie – aggiunge -, la birra esalta dessert come il panettone e il cioccolato fondente, ma può anche diventare protagonista in cucina, ad esempio nelle ganache o in preparazioni salate. Penso agli abbinamenti con frutta secca tostata, cioccolato fondente o dolci tipici natalizi, che si sposano perfettamente con birre chiare o ambrate, ideali per bilanciare la ricchezza dei dessert. Un dessert che amo preparare combina birra bock, nocciole del Piemonte e tartufo bianchetto per un’esplosione di gusto. La birra incarna perfettamente il concetto di piacere lento e genuino, valorizzando la nostra tradizione gastronomica e creando rituali autentici e ricchi di sapore»,

Birra: versatilità e destagionalizzazione

Andrea Bagnolini, direttore generale di AssoBirra, sottolinea il ruolo centrale della birra nella cultura alimentare italiana: non più legata solo alla stagione estiva, ma integrata nei rituali di ogni periodo dell’anno. La birra si conferma un prodotto trasversale, capace di adattarsi a diversi contesti e di esaltare le tradizioni culinarie, dal relax domestico alle celebrazioni festive. La ricerca evidenzia come la birra non sia solo una bevanda da consumo occasionale, ma un elemento che arricchisce l’esperienza invernale degli italiani, contribuendo a creare momenti di comfort e convivialità autentici.

«La birra è un pilastro della tradizione alimentare italiana, in grado di adattarsi a ogni stagione e occasione - dichiara Bagnolini -. Se da un lato evoca momenti estivi di condivisione e leggerezza, i dati di quest’ultimo CIB dimostrano come sia altrettanto protagonista dell’inverno: dal relax in casa ai brindisi natalizi, fino agli abbinamenti raffinati delle tavole festive. Si conferma così un alleato versatile, capace di esaltare l’autenticità della convivialità italiana. Questa edizione mette in luce un tema chiave: la destagionalizzazione del consumo. La birra non è legata a un solo periodo dell’anno, ma si integra nei piaceri di ogni stagione, riflettendo la ricca cultura gastronomica del nostro Paese. Inoltre, il crescente interesse per il food pairing evidenzia consumatori sempre più consapevoli, che la vedono non solo come una bevanda, ma come un mezzo per esplorare sapori e creare connessioni autentiche. Questo ruolo unico la rende protagonista sia dei momenti più intimi che delle celebrazioni festive, valorizzando il piacere dello stare insieme tutto l’anno».