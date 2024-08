La birra, regina dell'estate italiana: un binomio vincente tra gusto e turismo

L'estate italiana è sinonimo di birra. Lo conferma l'ultima indagine di BVA Doxa per il Centro Informazione Birra di AssoBirra in occasione della Giornata mondiale della birra (2 agosto), che ha svelato un legame sempre più profondo tra gli italiani, la bevanda bionda e le vacanze.

L'estate italiana è sinonimo di birra

La birra è molto più di una semplice bevanda: è un simbolo di cultura, socialità e benessere. Da un lato, promuove il turismo enogastronomico, legando il gusto della birra alle tradizioni locali. Dall'altro, è un elemento fondamentale della vita sociale, capace di creare momenti di condivisione e relax.

Birra, quanto e cosa bevono gli italiani?

Dalla spiaggia alle grotte, la birra accompagna gli italiani in ogni luogo durante le vacanze. La versatilità della birra la rende perfetta per ogni occasione, dal picnic in montagna al barbecue in spiaggia. Il consumo di birra aumenta in modo trasversale, con il 52% del campione che dichiara di berne di più nella bella stagione. La Gen X guida il cambio di abitudini, con il 54% che beve birra fino a una media di 4 volte a settimana, mentre per circa la metà (48%) di Millennials e Gen Z la frequenza di consumo è di 3 volte a settimana.

La birra accompagna gli italiani in ogni luogo durante le vacanze

La Lager si conferma la birra preferita, capace di mettere d’accordo le generazioni e infatti scelta da un intervistato su due (50%), seguita dalla Pilsner (41%). Tra le altre birre più apprezzate figurano anche Blanche (31%), Weiss (28%), Indian Pale Ale (22%), Belgian Ale (18%) e American Pale Ale (11%). Gli italiani mostrano, infatti, un approccio sempre più affinato e consapevole verso il food & beer pairing. La Lager è vista come una bevanda versatile, adatta a tutti i tipi di pietanze, dalle grigliate di pesce (43%) e di carne (36%) ai primi piatti (39%). La Weiss è invece preferita con insalate e verdure fresche (45%), mentre la American Pale Ale si abbina bene sia con grigliate di carne (34%) che con primi piatti (32%).

Birra, sinonimo di estate e libertà

La birra unisce generazioni diverse, ma ognuno la vive a modo suo. Per i Millennials, è un momento di tranquillità e riflessione, mentre per la Gen Z è sinonimo di divertimento e condivisione, anche se ad accomunare tutti è il senso di benessere e libertà che la birra è in grado di evocare. «La birra - commenta Andrea Bagnolini, direttore generale di AssoBirra - conferma ancora una volta il suo carattere trasversale e la sua centralità nelle abitudini di consumo degli italiani, anche e soprattutto durante la stagione estiva. Tali fattori permettono alla birra di stimolare, accompagnare e arricchire l’esperienza vacanziera, contribuendo a evocare sensazioni e ricordi, rafforzando il legame con la cultura enogastronomica del nostro Paese e aprendo le porte alla scoperta di tradizioni e patrimoni culturali locali.

La birra, nelle sue molteplici varietà e modalità di consumo, rappresenta un tassello fondamentale dell’estate degli italiani, rinnovando ogni anno il piacere della convivialità e della scoperta. L'estate è la stagione ideale per la birra, un momento in cui non solo cresce il suo consumo, ma anche l'interesse delle persone nel conoscerla meglio, nel provare nuove varietà e nel testare abbinamenti sempre più stimolanti con il cibo».

Birra, traina il turismo enogastronomico

La birra sta diventando un elemento cardine del turismo enogastronomico italiano. Sempre più turisti scelgono le loro destinazioni in base alla presenza di birrifici artigianali e di eventi dedicati alla birra. Oltre due intervistati su tre (71%) scelgono, infatti, vacanze dedicate alla scoperta di cibi e birre locali: la Gen Z mostra un interesse più marcato per questo tipo di viaggi, con il 76% che opta per vacanze enogastronomiche, seguita dai Millennials (72%) e dalla Gen X (69%). Eventi in cui la birra è protagonista sono inoltre apprezzati trasversalmente dalle generazioni intervistate.

La birra è anche un'occasione per socializzare

Quasi il 60% del campione, infatti, ha partecipato a festival estivi a tema birra e un terzo (33%) ha optato per tour in birrifici storici. A fare da traino il desiderio di scoperta e di convivialità, in connessione con la cultura e le tradizioni locali: quasi tutti gli intervistati (89%), infatti, considerano questi momenti come un’ottima occasione per scoprire nuove birre, mentre 8 intervistati su 10 li considerano un'occasione per socializzare con gli altri partecipanti.

«Il turismo enogastronomico continua a crescere in popolarità. Il desiderio di vivere esperienze autentiche e di assaporare identità e valori culturali delle singole produzioni, infatti, emerge in modo forte tra i desiderata dei turisti e, in questo contesto, la birra italiana sta diventando un fattore di attrazione sempre più rilevante. L’Italia è infatti tra le mete preferite, grazie alle sue eccellenze e alla ricchezza del suo patrimonio», spiega Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione italiana turismo enogastronomico, docente all’Università di Bergamo e membro del Consiglio di presidenza di Sistur - Società italiana scienze del turismo.

«Percorsi e proposte tematiche legate alla birra - conclude -, come degustazioni, tour nei birrifici e visite ai luppoleti, rappresentano un’opportunità unica per i turisti di vivere momenti autentici e sostenibili. Queste attività non solo arricchiscono l’esperienza di viaggio, ma promuovono anche la conoscenza delle eccellenze locali e il rispetto per il territorio. L’importanza di queste iniziative risiede nella capacità di coniugare piacere edonistico e arricchimento culturale, rispondendo alle nuove esigenze dei viaggiatori contemporanei».