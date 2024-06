Villa Sparina: un viaggio enogastronomico tra le colline del Gavi

Il resort nel cuore del Gavi è la prima struttura che offre un'accoglienza a tuttotondo di alto livello tra le colline della provincia al confine tra Piemonte e Liguria. Una scommessa tra le tante vinta dalla famiglia Moccagatta a partire dal 1970. Ed è difficile stabilire da dove cominciare a raccontare Villa Sparina, una realtà affascinante sotto tanti aspetti e sempre in divenire.

Quale vanto migliore di quello di aver contribuito con uno slancio notevole alla valorizzazione di un intero territorio fino a due tre decenni fa quasi escluso dal turismo più esigente? A Stefano Moccagatta, che con la sorella Tiziana e il fratello Massimo guida Villa Sparina, brillano sempre gli occhi quando racconta la storia dell'azienda fondata su un'antica struttura settecentesca circondata da una campagna incantevole di Monterotondo.

Villa Sparina offre più di una decina di opportunità, nel segno di un turismo di alto livello.

L'accoglienza dell'Ostellerie è dettata da una regola ferrea: offrire ai propri ospiti il maggior comfort possibile sotto ogni aspetto, a cominciare proprio dagli ambienti comuni interni ed esterni e dalle camere. Qui se lo desideri ti abbandoni al più dolce ozio oppure scegli di esplorare il territorio circostante in bicicletta, a piedi, di corsa. Insomma, come meglio desideri. Villa Sparina offre più di una decina di opportunità, nel segno di un turismo di alto livello. E forse il modo migliore di intenderla è viverla come una meta romantica. Una meta romantica per gourmand e winelovers.

Villa Sparina, un viaggio oltre il vino

Batte forte il cuore infatti per chi ama la buona cucina. Il ristorante “La Gallina” è un altro vanto certo del Relais. La cucina è diretta da un giovane tenace chef, Graziano Caccioppoli, che forte di una lunga esperienza, comincia a lavorare da ragazzino e frequenta alcuni tra i fornelli più blasonati d'Italia, d'Europa e del Mondo, ha concepito i menu del ristorante con idee chiarissime. L'immancabile e dovuta attenzione al territorio (siamo in Piemonte), alla stagionalità, e uno sguardo “altrove”, dal Mediterraneo al Giappone.

Come a sovrapporre la mappa di Gavi e dintorni a quella di altri mondi, con un equilibrio gustativo sapiente. E in sala lo assiste un giovane maître e sommelier impeccabile, che gioca su una carta dei vini molto originale, perché comprende solo etichette piemontesi e champagne. Alto e altissimo il livello degli Champagne, ma soprattutto, come sottolinea Stefano Moccagatta, quella di “La Gallina” è la carta dei vini sul Piemonte più profonda di tutti.

Villa Sparina, la sfida del tempo

«Se dieci anni vi sembran pochi, faremo un Gavi di vent'anni». Massimo e Stefano Moccagatta vogliono sorprenderci ancora di più. La loro bottiglia icona, Villa Sparina 10 anni è già stata ed è una sfida enoica straordinaria. Una sfida vinta, ma che può essere ulteriormente superata. Il “10 anni” dopo un affinamento in legno per 12 mesi e in acciaio per altri 9 mesi, evolve in bottiglia per 10 anni.

Il primo anno di produzione di questo Gavi Docg risale al 1997 e ha origine da una parcella del vigneto Monterotondo, che fu piantato nel 1945 e oggi ha viti di oltre 40 anni. La bottiglia è il gioiello dell'azienda vitivinicola e brilla davvero di luce propria. Non ha eguali è quel vino e basta, che a ogni annata regala un frutto nuovo.

Villa Sparina, una verticale d'eccezione

Italia a Tavola ha avuto l'opportunità di partecipare a una verticale di tre annate in successione: 2009, 2010 e 2011. Tutti vini con una tenuta formidabile, persino nel colore. Identico nel calice. Ma tutti e tre con una propria distinta personalità, che si è andata esprimendo sempre più chiaramente nel bicchiere con il passare dei minuti. Difficile fare una classifica. Quale vino mettere sul gradino più alto del podio? Forse la 2010, l'annata più calda. Ma le altre due godono di una maggiore verticalità. Una cosa è certa: ben venga un Villa Sparina 20 anni.

Villa Sparina

Frazione Monterotondo 56 - 15066 Gavi Piemonte (At)

Tel 0143 633 835