Torrevento: un nuovo modo di raccontare la Puglia grazie al rebranding aziendale

Nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, ai piedi del maestoso Castel del Monte, simbolo ottagonale voluto da Federico II di Svevia e patrimonio Unesco dal 1996, sorge Torrevento. L’azienda rappresenta un autentico gioiello della Puglia, con una storia che affonda le radici nella contrada “Torre del Vento”, acquistata nel 1948. All'epoca, la proprietà comprendeva poche decine di ettari e un monastero benedettino del 1400.

Le vigne di Torrevento ai piedi del Castel del Monte

Torrevento da sempre si basa su tre elementi fondamentali: prodotto, territorio e uomo. Questi principi sono stati recentemente sintetizzati nel nuovo logo dell'azienda, che segna l’inizio di un ambizioso rebranding sviluppato in coerenza con il nuovo percorso aziendale, segnato dall’entrata in Prosit Group (che controlla altre 4 cantine Italiane). Prosit Group ha acquisito il 51% della proprietà di Torrevento, apportando nuova linfa vitale e approccio strategico alla storica azienda pugliese.

Torrevento: l'essenza del territorio nel rebranding aziendale

La nuova icona nel logo di Torrevento inoltre non è solo un simbolo estetico, ma rappresenta la vicinanza all’iconico castello, i filari ordinati dei vigneti e il lavoro collaborativo che caratterizza la filosofia aziendale. Il logo incarna con tratto contemporaneo l'essenza del territorio e l’impegno dell'uomo nella valorizzazione di queste terre uniche.

Vigna Pedale Castel del Monte Docg Rosso Riserva di Torrevento

Il rebranding include un restyling del packaging dei prodotti più rappresentativi del marchio e una nuova strategia di comunicazione mirata a rafforzare la presenza di Torrevento sia nei mercati maturi sia in quelli emergenti. L'obiettivo principale è enfatizzare il legame profondo con Castel del Monte e sottolineare la capacità dell'azienda di produrre, da sempre, vini distintivi e non per forza allineati con lo stile pugliese dell’ultimo decennio.

Francesco Liantonio, Presidente di Torrevento e Vicepresidente di Prosit Group

Francesco Liantonio, Presidente di Torrevento e ora Vicepresidente di Prosit Group, è stato il primo a credere nelle potenzialità di questo territorio, mappandolo e studiandolo prima di ogni altro. Le altitudini, le caratteristiche del suolo e le condizioni climatiche dell'Alta Murgia - con estati calde e aride e inverni lunghi e freddi - si sono rivelate ideali per la produzione di grandi vini come Vigna Pedale (Castel del Monte Docg Rosso Riserva), il primo Nero di Troia in purezza a essere prodotto, nel 1993, ormai 18 volte Tre Bicchieri del Gambero Rosso. Un vino pionieristico divenuto classico. Le sue uve provengono dai piedi del castello, dai vigneti di una contrada chiamata “Contrada Pedale”. Vino complesso, longevo, elegante, dimostra che un’altra idea di vino, in Puglia, esiste già.

Torrevento Veritas: la quintessenza del rosé di Bombino Nero

Il tratto più contemporaneo di Torrevento è rappresentato sicuramente da Veritas (Castel del Monte Bombino Nero Docg Rosé). Un rosé fresco, leggiadro e profumato, ottenuto da Bombino Nero, l’unico vitigno italiano a cui è dedicata una Docg per il vino rosato. Le uve vengono raccolte tra fine settembre e l’inizio di ottobre e subiscono una pressatura soffice con fermentazione alcolica a temperatura controllata in vasche di acciaio inossidabile, che ne mantengono intatti i sentori varietali. L’affinamento conclusivo avviene con un breve passaggio sempre in acciaio.

Veritas Castel del Monte Bombino Nero Docg Rosé di Torrevento

Veritas ha un colore rosa tenue, e nel calice è brillante e luminoso. Al naso presenta un bouquet floreale e fruttato, con sentori di lampone e fragole fresche. In bocca è leggiadro, fresco, dal grande equilibrio. Perfetto per l’aperitivo, Veritas sembra nato per la gastronomia di mare e non solo.

Torrevento: viticoltura sostenibile da oltre vent'anni

Da oltre vent’anni, Torrevento ha ottenuto importanti riconoscimenti per la qualità e la sostenibilità dei suoi vini e del suo operato, tra cui la certificazione Equalitas. Questo attestato conferma l'impegno dell'azienda verso una sostenibilità integrata, che abbraccia gli aspetti sociali, ambientali ed economici del processo produttivo. Nel 2019 l’azienda ha ricevuto dal Gambero Rosso il “Premio per la viticoltura sostenibile”.

Una storia fatta di pionierismo e passione. Un racconto che si rinnova ogni giorno, tra i vigneti dell’Alta Murgia, sotto l'ombra protettiva del Castel del Monte, simbolo di una Puglia autentica, antica e nuova al tempo stesso.

Cantine Torrevento

SP234 km 10 - 70033 Corato (Ba)

Tel 080 8980923